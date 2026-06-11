Evalúan alternativas para una segunda línea eléctrica para Bariloche, tras la caída de Alipiba II

La caída de la obra de la línea de alta tensión de 132 kV Alipiba II que el gobierno nacional frenó y sobre la cual ya no hay expectativa de retomar el financiamiento, obliga a Río Negro a evaluar otras alternativas para tener una segunda línea eléctrica para Bariloche que podría llegar desde Neuquén.

“Está la voluntad política del Gobierno para avanzar”, dijo el subsecretario de Energía Eléctrica de Río Negro, Santiago Yanotti, ante la consulta de Diario RÍO NEGRO, quien admitió que “va a demorar” debido a que primero se debe concretar el tramo neuquino que tiene una traza de 90 kilómetros.

Alipiba II llegó a tener el compromiso de inversión de 75 millones de dólares a través de un fideicomiso del gobierno nacional durante la gestión de Alberto Fernández, incluso se licitaron los trabajos, se compraron los postes en China y se realizaron algunas tareas desde fines de 2023, con un grado de avance total del 15%. Pero la obra duró poco y con la llegada de Javier Milei a la presidencia se paralizó.

Neuquén avanzó en un nuevo compromiso de financiamiento para llegar con la interconexión de Villa La Angostura y Villa Traful (ambas generan con gasoil) a través de una línea propia (de 90 kilómetros de extensión) que el gobernador Rolando Figueroa bautizó “Alivilla” y que tendrá recursos del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).

En Bariloche, la Cooperativa de Electricidad Bariloche (CEB) tiene expectativas de sumarse a ese proyecto con una interconexión de la nueva línea que llegue a la cordillera desde Neuquén, según indicó el presidente de la entidad Alejandro Pozas.

El ejecutivo remarcó que por el momento no hay concreciones ni definiciones, pero sí “expectativas” de poder concretar la segunda línea desde Neuquén que «es sumamente importante y necesaria para Bariloche”, afirmó.

Yanotti remarcó que para que Río Negro avance en la inversión primero “debe hacer su parte Neuquén” porque la interconexión hacia Bariloche partiría desde unos pocos kilómetros del cruce entre las rutas 237 y 40, en dirección a Villa La Angostura. Para Río Negro la inversión sería menor que la obra total que se pensaba con Alipiba II porque se trata de una traza más corta hasta Dina Huapi, con un cruce del río Limay.

“Río Negro está con el proyecto, es una decisión política, pero no hay detalles técnicos y mucho menos costos”, explicó el subsecretario de Energía Eléctrica quien señaló que se deberá buscar financiamiento para afrontar la inversión.

El presidente de la CEB dijo que desde la entidad barilochense están “dispuestos a participar” en la inversión de ser necesario.