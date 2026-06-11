Neuquén y Biobío sellan una alianza estratégica para impulsar Pichachén y llevar la energía de Vaca Muerta al Pacífico

Neuquén y la Región del Biobío dieron este miércoles un paso político y estratégico para profundizar la integración entre Argentina y Chile con la firma de dos declaraciones conjuntas orientadas al desarrollo comercial, logístico y energético.

El encuentro se realizó en el Espacio Duam de la capital neuquina y reunió al gobernador Rolando Figueroa, funcionarios nacionales y una nutrida delegación chilena encabezada por el gobernador regional Sergio Giacaman, el canciller Francisco Pérez Mackenna y la ministra de Energía, Ximena Rincón.

Durante la jornada, las autoridades coincidieron en señalar al Paso Internacional Pichachén como una pieza central para el futuro de la relación binacional. El objetivo es consolidar un corredor bioceánico que conecte el Atlántico con el Pacífico a través del norte neuquino y la Región del Biobío. «Creo que el tema más importante que nos ha convocado es poder tener la vinculación en un corredor bioceánico que nosotros pretendemos», afirmó Figueroa.

Tras la firma de los acuerdos, el mandatario neuquino reforzó el mensaje en sus redes sociales. «Apostamos a la integración binacional entre Neuquén y Biobío», escribió. Allí sostuvo que se trata de un trabajo que lleva más de dos décadas y aseguró que «hoy, con el compromiso de ambos gobiernos y de la región del Biobío, estamos viviendo un momento histórico». También remarcó que el corredor bioceánico «será único y generará desarrollo para nuestros pueblos».

Pichachén, rutas y aduanas: la apuesta por la conectividad

Uno de los compromisos centrales del acuerdo contempla la pavimentación de los accesos al paso fronterizo desde ambos lados de la cordillera. Neuquén gestionará financiamiento para mejorar los caminos que conectan Pichachén con El Cholar, Los Guañacos, Los Miches y Andacollo, además de avanzar sobre las rutas provinciales 21, 6 y 7 y fortalecer la vinculación hacia los puertos del Atlántico.

Por su parte, la Región del Biobío impulsará la pavimentación de 58 kilómetros de la Ruta Q-45 hasta el límite internacional y aportará equipamiento para garantizar el despeje de nieve durante el invierno. La meta es lograr una transitabilidad más estable y avanzar hacia un sistema de controles integrados que agilice el movimiento de personas y mercaderías.

El gobernador Sergio Giacaman también destacó la relevancia de los compromisos asumidos. En sus publicaciones sostuvo que la agenda acordada apunta a «avanzar en suministro de gas desde Vaca Muerta, posicionar al Biobío como polo logístico del centro-sur y concretar compromisos para el Paso Pichachén: rutas, maquinaria y operación todo el año». Además, señaló que la declaración firmada junto a Neuquén «abre posibilidades concretas de cooperación binacional».

Vaca Muerta y la energía como eje de la nueva relación

La segunda declaración conjunta estuvo enfocada en el sector energético. Las partes destacaron el potencial productivo de Vaca Muerta y la infraestructura portuaria del Biobío como una combinación capaz de potenciar exportaciones argentinas hacia los mercados del Pacífico. La integración energética aparece como el principal motor económico de la nueva etapa de cooperación entre ambos territorios.

Como parte de esa estrategia, se creó la Mesa Neuquén–Biobío de Cooperación e Integración Energética, un ámbito permanente destinado a promover proyectos vinculados al transporte de hidrocarburos, la complementariedad en gas natural y energía eléctrica y el intercambio de experiencias sobre transición energética.

🇨🇱🇦🇷 Junto al @MinPerezMac y una importante delegación parlamentaria estamos en Neuquén, Argentina, #TrabajandoParaUsted por una mayor integración energética entre nuestros países.



Hoy visitamos Vaca Muerta, uno de los proyectos energéticos más importantes de la región, donde… pic.twitter.com/D2YWOCm6av — Ximena Rincón (@ximerincon) June 10, 2026

La delegación chilena recorrió además las instalaciones de YPF en Loma Campana, donde fue recibida por el presidente de la compañía, Horacio Marín.

Figueroa aseguró que «estamos dando pasos fundamentales para poder reconstruir una confianza rota hace muchos años» y destacó que el desarrollo energético argentino abre una nueva oportunidad para la integración regional. Desde Chile, la ministra Ximena Rincón afirmó tras la visita a Vaca Muerta que el yacimiento representa «uno de los proyectos energéticos más importantes del mundo» y señaló que ambos países avanzan hacia «una mayor seguridad energética y nuevas oportunidades de desarrollo». En la misma línea, Giacaman resumió el espíritu del encuentro: «Nos convoca un objetivo claro, abrir una nueva etapa de integración energética entre nuestras naciones».