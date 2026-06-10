Alerta por nieve y viento en Neuquén y Río Negro para este jueves 11: en dónde se eleva a «naranja»

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta por nieve y viento en Neuquén y Río Negro para este jueves 11 de junio. En algunos sectores la advertencia se eleva a «naranja». Cuáles son las zonas afectadas y los peores horarios.

Con respecto a la alerta amarilla por viento, el SMN pronosticó que se aguardan «vientos del sector oeste con velocidades entre 40 y 60 km/h, y ráfagas que pueden superar los 90 km/h«.

Por su parte, la alerta amarilla por nieve implica «nevadas persistentes de variada intensidad». Se esperan valores de nieve acumulada entre 10 y 20 centímetros, mientras que en las zonas de meseta se espera que los acumulados estén entre 5 y 10 centímetros. No se descarta que la precipitación esté mezclada con lluvia.

Asimismo, la alerta naranja por nieve indica que anticipan «nevadas fuertas» con valores de acumulación entre 40 y 60 centímetros, pudiendo ser superados en forma puntual.

«En las zonas más altas, la situación podrá estar acompañada de reducción de visibilidad por viento blanco. En zonas mas bajas, no se descarta la precipitación en forma de lluvia y nieve mezclada», detalló el organismo nacional.



Mapa de alertas del SMN para este jueves 11 de junio.

Alerta por nieve y viento en Neuquén y Río Negro: los peores horarios

En Río Negro, están bajo alerta Bariloche y las zonas cordilleranas de Pilcaniyeu y Ñorquincó. La alerta por viento rige a partir de la noche. Mientras tanto, la alerta por nieve arranca desde el mediodía, y después de la tarde se eleva a «naranja» hasta horas de la madrugada del viernes 12 inclusive.

Por su parte, en Neuquén sólo está bajo alerta amarilla por nieve el departamento Los Lagos. La advertencia inicia en horas de la tarde y se extiende hasta la noche.

Por último, están bajo alerta por viento en horas de la noche: