Legislatura de Río Negro: bloquean decisiones de Pesatti y no habrá más bancadas

El encuentro de Labor Parlamentaria fue presidido por Pesatti, con la totalidad de las bancadas. Foto: Marcelo Ochoa.

La Legislatura mantendrá su inicial organización institucional, con los siete bloques del 2023, ya que Labor Parlamentaria -por mayoría- imposibilitó la habilitación plena de las bancadas de Creo Río Negro y de La Libertad Avanza, que fueron inicialmente autorizadas por el vicegobernador Pedro Pesatti.

En resoluciones previas, Pesatti había reconocido ambos bloques, pero enseguida existieron cuestionamientos internos, que este miércoles se expresaron en rechazo a las decisiones del presidente de la Legislatura.

Al mediodía, la discusión se hizo fuerte en Labor Parlamentaria y la mayoría de los jefes de bloques acentuaron su oposición a las normas constitutivas del vicegobernador.

Todo indicaba que el rechazo institucional sería contundente, pero, al final, la resistencia se tradujo en un bloqueo.

Lorena Matzen, presidenta del bloque de la UCR, y Juan Martín, titular del PRO, ingresan al despacho del vicegobernador Pesatti. Foto: Marcelo Ochoa.

La segunda parte de la reunión de Labor se concentró en el mecanismo de anulación de las resoluciones. Pesatti defendió su facultad y exigía que se votara en el recinto, pero tampoco había coincidencias en ese punto, a partir de las objeciones y los riesgos de que este contrapunto se exponga en el pleno del cuerpo.

El encuentro de Labor se cerró con dos alternativas por delante: acordar un instrumento de anulación o llevar la discusión al recinto para su votación.

Pasadas las 16, el presidente del bloque de JSRN, Facundo López, se encerró con Pesatti y llevó un borrador de acta de Labor, acordado con los otros críticos a la apertura. El escrito -según trascendió- establecía criterios de “organización” que desestimaban nuevas bancadas y determinaba que cualquier futura conformación sería “excepcional”, con la aprobación de la mayoría en esa Comisión.

La Legislatura seguirá con la integración inicial de diciembre del 2023, con siete bancadas: JSRN, la UCR, el ARI, el PRO, Primero Río Negro, y las dos peronistas.

Ese encuentro se extendió por más de dos horas. El resultado: el vicegobernador priorizó otro texto donde aceptó que existe “una mayoría” en Labor que “se opone” al reconocimiento de los bloques en cuestión, a pesar de que se contradicen “los antecedentes de funcionamiento” de la Legislatura. Indica que se acordó la “adopción de un criterio suspensivo” de los mismos.

En conclusión, esa redacción ratificó la imposibilidad de funcionamiento de esos espacios. Aparentemente, esa síntesis habría sido suficiente y, anoche, ese texto parecía acordarse entre las partes en conflicto.

Saludo inicial de Pesatti y López. Luego, en Labor, el vicegobernador y el presidente del bloque oficial sostendrían posturas encontradas. Foto: Marcelo Ochoa.

Las horas preliminares fueron discutidas. En Labor, definido el temario para la sesión de este jueves, López metió la cuestión con el propósito de definir qué hacer con las discutidas bancadas de Creo Río Negro (alineada con el diputado Aníbal Tortoriello e integrada por Patricia Mc Kidd, Santiago Ibarrolaza y Gabriela Picotti) y La Libertad Avanza (pedida por César Domínguez). Esos armados se consideraban en “suspenso”.

Además del oficialismo, la resistencia a las resoluciones de Pesatti fue expuesta por Juan Martín (PRO), Yolanda Mansilla (PRN), Javier Acevedo (ARI) y Lorena Matzen (UCR). Las dos bancadas peronistas respaldaron la postura del vice. José Luis Berros defendió las autorizaciones pedidas o, de lo contrario, el debate y la votación en el recinto.

El 30 de diciembre del año pasado, con la resolución N° 460/26, el vicegobernador Pesatti conformó el bloque de Creo Río Negro y, posteriormente, el pasado 29 de abril, con la norma 163/26, otorgó el mismo reconocimiento parlamentario a La Libertad Avanza. Esas habilitaciones fueron ayer definitivamente bloqueadas.