La pacificación ausente

Alejandro De Muro

DNI 5.081.245

Buenos Aires

En condiciones normales, el 24 de marzo próximo debería ser una fecha limitada a la conmemoración y carente de connotaciones partidistas. Propicia para gestar una minuciosa y objetiva reflexión. Sin embargo, muy probablemente, el día en que se cumplirán 50 años del inicio de la última dictadura militar en el país dará paso a un interminable cruce de agravios.

El número de 30.000 desaparecidos volverá a agitarse como bandera de disenso. Pese a que fueron 20.000 menos, según, entre otros, el expresidente Alfonsín en una de sus postreras declaraciones, lo vivido no debe ceñirse a una cuestión de guarismos. La cifra real, cualquiera sea, configura una afrenta a la condición humana.

Durante 7 años, un régimen opresivo libró una guerra de guerrillas con combatientes de Montoneros y del ERP empeñados en instaurar una autocracia similar a la vigente en Cuba. Hecho nunca confesado pero claramente sobreentendido.

No implicaba, como era obvio, al cabo de una eventual victoria, la convocatoria a elecciones libres.

Como bien lo señaló Graciela Fernández Meijide, no fueron jóvenes ingenuos o idealistas quienes empuñaron las armas. Su opinión cobra mayor relevancia dado que uno de sus hijos permanece desaparecido y adscribía al ideario de los subversivos.

La teoría de los dos demonios, tan controvertida, sigue en pie. Denostada, sobre todo, por los identificados con la guerrilla. Por los que actuaron, septuagenarios ya, y sus herederos. Deducir que un triunfo de los rebeldes hubiese derivado en un gobierno totalitario, no convalida el accionar ilegal de las FF.AA. ni lo torna nimio. El obrar castrense no se atuvo a preceptos de libertad y justicia consagrados en la Constitución.

La disparidad de criterios en curso y la imposibilidad de arribar a una conclusión ecuánime profundiza la grieta en la que estamos sumidos. Sin un genuino arrepentimiento de las partes en pugna, el futuro asomará, cada día, más difuso y perjudicial.

