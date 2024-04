La VI Flota en Tierra del Fuego

Juan Carlos Malgesini

DNI 4.673.429

Puerto de San Antonio Este

El presidente Milei viajó de noche a Ushuaia – como los ladrones – cumpliendo una orden de la generala 4 estrellas de los EE.UU.-, para a primera hora leer un discurso donde, feliz, autorizaba una base conjunta de la VI Flota y nuestra Armada en la ciudad austral. Nadie lo aplaudió, se abrazó al risueño embajador estadounidense y terminó el acto.

Los veteranos lloran y sus muertos no permanecerán quietos en sus tumbas. A los socios de los ingleses, los que hasta el último momento antes de que tomáramos Malvinas le palmeaban el lomo a Galtieri, le dijeron luego que ellos estaban con Inglaterra y les enviaron a los ingleses en plena guerra un submarino nuclear, con uniformes, calefaccionados para sus soldados, etc.

Y todavía no sabemos si al Belgrano lo atacó un submarino inglés. El Belgrano se hundió solo y como se estila, si no hay peligro, el submarino atacante debe mostrarse y hasta suministrar ayuda alos náufragos. Pero este, que sospechosamente no corría peligro, no lo hizo.

Es otra duda que tenemos como la implosión del San Juan que los únicos que la escucharon fueron en los EE. UU., por un informe del ente internacional de escuchas sobre explosiones en el mar.

Las fotografías -miles- que tomó el barco norteamericano que encontró el submarino y que cobró como siete millones de dóares por su trabajo, no las podemos ver. Tal vez porque el submarino en vez de una implosión recibió un torpedo y explotó, como dicen muchos marinos mercantes.

Vamos mal y podemos estar -sin duda- peor, digo.