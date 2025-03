Jorge L Fernández, DNI: 12.862.056

BARILOCHE

Viendo las imágenes de la represión de la última marcha de los jubilados en Buenos Aires, me preguntaba sobre la calidad de nuestros efectivos de seguridad y el cumplimiento de órdenes que emanan del poder político.

A ver, si mañana cambiamos de gobierno por otro que respeta a los ciudadanos, que no los enfrenta, sino que negocia con los grupos sociales en conflicto, me pregunto, ¿las fuerzas serian diferentes.?

Creo que no, creo que hay un problema muy serio en la educación del personal de las fuerzas de seguridad, porque cumplir órdenes aberrantes como detener un chico 12 años que sale de la escuela, solo para hacer “bulto” con las detenciones, me hacer recordar al nazismo y las fosas Ardeatinas en 1944.

Allí la orden fue que busquen condenados a muerte en las cárceles italianas y que mueran 10 veces más que los que mató la resistencia Italiana, (31 soldados y policías en un atentado de los partisanos), y cuando dijeron que no había más “presos condenados a muerte en las prisiones” ordenaron: busquen esa cantidad donde sea y al final 335 civiles fueron muertos para cumplir la orden Hitler, cuando ya terminaba la guerra.

Cumplir las órdenes que les dan a las fuerzas en Argentina, nos ponen al limite de una dictadura, de un estado fascista, o pre democrático, usando a las fuerzas como su brazo armado. Y las fuerzas respondiendo con consignas que salen de un camión hidrante que les decían por un megáfono. “vengan zurditos”…

Nuestras fuerzas deben saber que cuando se pasa el límite legal represivo, ellos son tan responsables como el poder político.

O sea, no pueden resguardarse en la “obediencia debida”, porque no hay manera de justificar los actos de violencia que llevan adelante sin que medie agresión real alguna..y ello se comprueba con el fotógrafo Pablo Grillo y las mas de 600 víctimas de heridos..

Todo esto es por una mala educación / preparación democrática que se les da a los uniformados, quienes deberían saber qué cosa deben hacer y cumplir, y qué cosa no.

Si las fuerzas entienden que llevar adelante un plan de provocación, para luego balear, gasear, y hasta matar a un ciudadano, luego serán ellos los primeros acusados ante la justicia y presos, no los que les dieron esa orden.

Lo cual es un defecto muy grave de nuestro sistema, donde el que las hace u ordena, no siempre las paga..