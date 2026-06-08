Un nuevo gigante solar impulsa la transición energética de Mendoza

El Parque Solar San Rafael, en Mendoza entró en operación comercial plena con sus 180 MW de capacidad instalada. «Este logro refleja la transición energética que efectivamente está abordando la provincia de Mendoza, con planificación que surge de la sinergia entre la visión del regulador, junto a la inversión y eficiencia del sector privado», afirmó la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre.

Mendoza dio un nuevo paso en la consolidación de su matriz energética renovable con la entrada en operación comercial plena del Parque Solar San Rafael, desarrollado por la empresa Genneia en el distrito de 25 de Mayo.

Con una potencia instalada de 180 MW, el proyecto eleva la capacidad solar de la provincia a cerca de 800 MW en operación. «La entrada en operación plena de un nuevo parque solar en Mendoza refleja la transición energética que efectivamente está abordando la provincia de Mendoza, con planificación que surge de la sinergia entre la visión del regulador, junto a la inversión y eficiencia del sector privado», afirmó la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre.

La ministra agregó que este nuevo hito «reafirma el posicionamiento de Mendoza como una provincia modelo en energías renovables» y destacó que el crecimiento de la infraestructura energética provincial constituye una herramienta fundamental para acompañar el desarrollo industrial y minero con energía limpia, competitiva y sostenible.

Por su parte, Bernardo Andrews, CEO de Genneia, destacó que «la habilitación comercial de San Rafael ratifica nuestra capacidad de ejecución a gran escala. Este activo suministrará energía eficiente a la industria argentina, con especial foco en el sector minero de la región, que demanda soluciones de descarbonización robustas para viabilizar sus operaciones en los mercados globales”.

La obra demandó una inversión de USD 180 millones y forma parte de un conjunto de proyectos que posicionan a Mendoza entre las jurisdicciones con mayor crecimiento en generación solar del país.

El parque se emplaza sobre un predio de 500 hectáreas y cuenta con 400.000 paneles solares bifaciales de alta eficiencia. Su producción anual superará los 500.000 MWh, volumen equivalente al consumo eléctrico de aproximadamente 135.000 hogares. Además, contribuirá a evitar la emisión de cerca de 230.000 toneladas de dióxido de carbono por año, reforzando el aporte de la provincia a la transición energética y a la reducción de emisiones.

Con la puesta en marcha del Parque Solar San Rafael, Genneia supera los US$ 430 millones invertidos en Mendoza. La compañía cuenta actualmente con tres activos solares operativos en la provincia que suman 450 MW de capacidad instalada, consolidando al territorio mendocino como uno de los principales polos de generación solar de Argentina.

Esta capacidad resulta estratégica para abastecer a grandes usuarios industriales a través del Mercado a Término de Energías Renovables (MATER), fortaleciendo la oferta de energía limpia para sectores productivos con creciente demanda energética, entre ellos la minería, la industria y otras actividades vinculadas al desarrollo económico provincial.

Energía renovable para impulsar el crecimiento productivo y el empleo

Durante la etapa de construcción, la obra movilizó a más de 300 trabajadores en su pico de actividad, generando empleo y movimiento económico en la región.

La incorporación de nueva generación renovable adquiere especial relevancia en el contexto del crecimiento de sectores estratégicos como la minería, que requiere cada vez más disponibilidad de energía competitiva para abastecer proyectos de exploración, construcción y producción.

El acceso a energía limpia constituye además un factor determinante para el cumplimiento de estándares ambientales, sociales y de gobernanza (ESG), cada vez más exigidos por los mercados internacionales y por los organismos de financiamiento que acompañan el desarrollo de grandes proyectos productivos.

En este escenario, Mendoza avanza en la construcción de una oferta energética capaz de acompañar el crecimiento de la actividad minera y de otros sectores industriales, fortaleciendo su competitividad y generando nuevas oportunidades de inversión.

La puesta en funcionamiento de San Rafael se suma a otros proyectos estratégicos incorporados recientemente al sistema eléctrico provincial, entre ellos El Quemado, inaugurado recientemente en el departamento de Las Heras, y el Parque Solar Anchoris, en Luján de Cuyo, con 180 MW.

Actualmente Mendoza suma 774,4 MW de capacidad instalada con los distintos parques solares que tiene en funcionamiento en el territorio provincial. En línea con este crecimiento en energías limpias, se proyecta superar los 1000 MW al 2030 con proyectos en carpeta como el Parque Solar Mendoza Sur, también de Genneia.

El crecimiento de la generación eléctrica se complementa con uno de los programas de infraestructura energética más importantes de los últimos años. Entre las obras actualmente en marcha se destacan la Estación Transformadora Valle de Uco, la Estación Transformadora Mendoza Norte y la obra Marcado-La Dormida, además del reciente inicio del proceso licitatorio para una nueva línea de alta tensión de 132 kV que conectará San Rafael con General Alvear.

Estas inversiones permitirán ampliar la capacidad de transporte eléctrico, mejorar la confiabilidad del sistema y generar las condiciones necesarias para incorporar nuevos proyectos de generación renovable en todo el territorio provincial.

De esta manera, Mendoza continúa consolidando una política energética basada en la expansión de la generación limpia, la modernización de la infraestructura eléctrica y la articulación entre los sectores público y privado.