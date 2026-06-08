Otra ciudad se sube al tren de Vaca Muerta y ya duplica su población en el día: desafíos e interrogantes

Rincón de los Sauces, una de las localidades en Vaca Muerta. Foto: Archivo.

La expansión de Vaca Muerta, en términos productivos, pero también poblacionales, comenzó a reconfigurar el panorama de la región y las ciudades que componen el entramado productivo de la formación no convencional.

Si bien la mayoría de las miradas suelen posarse sobre Añelo, muchas veces descrita como la «capital» del shale argentino, son varias las localidades de Neuquén que de un tiempo a esta parte están atravesadas por el impacto de este fenómeno productivo.

Entre ellas aparece Rincón de los Sauces, una de las ciudades hidrocarburíferas por excelencia de la provincia.

Con el desarrollo de proyectos como Los Toldos o La Escalonada, además del tradicional bloque de Puesto Hernández, esta ciudad de 24.000 habitantes según el censo de 2022 se convirtió en el centro logístico norte de la cuenca y hoy, de acuerdo a las últimas estimaciones, llega a reunir casi 60.000 personas en su pico de actividad diario.

«Somos el único lugar donde quedarse»

El principal desafío, según explicaron desde el municipio a Diario RÍO NEGRO, es crecer de una forma ordenada. Aldo Trujillo, jefe de Gabinete local, dijo que la expansión «recién está iniciándose» y diferenció a Rincón de otras localidades que «tienen ciudades más grandes cerca».

«Nosotros somos el único lugar donde quedarse», aclaró el funcionario sobre la situación particular que atraviesa el municipio, que es cabecera del departamento Pehuenches. «No tenemos ciudades cercanas, por lo que la gente que viene a probar suerte se termina quedando porque no hay otro punto a donde ir», sumó.

La preparación para un fenómeno como este no solo pone a prueba al estado municipal o provincial, sino también al sector privado.

Néstor De La Via, martillero y agente inmobiliario con presencia en Rincón, indicó que la demanda del mercado hoy es tal que «es mucho mayor que la oferta», por ejemplo en propiedades para alquilar.

Según explicó, la gran mayoría de las arrendatarias son empresas petroleras que buscan alojamiento para su personal y tienen por objetivo hacerlo a la menor distancia posible de las áreas donde trabajan.

Si bien la tendencia al alza se puede percibir, indicó que no es comparable aún con lo que sucedió en Añelo, donde «en dos años se generó algo alocado»

«Se está construyendo más que la media, pero no de una forma exagerada como vimos en Añelo», agregó el agente inmobiliario cuyas oficinas se distribuyen entre Neuquén capital y Rincón de los Sauces.

El mercado inmobiliario local y sus precios

El incremento de las consultas y la demanda habitacional también repercutió sobre los valores del mercado inmobiliario local, tanto en los alquileres como en la compraventa de propiedades.

En caso de querer rentar una casa, el martillero dijo que el precio para una unidad con todos los servicios puede iniciar en los $5 millones y extenderse hasta orillar los $6 millones.

Explicó que un departamento o una pieza, en tanto, es posible que cueste $2 millones, con un valor base que en casi todos los complejos de estas características suele iniciar en $1,5 millones.

Si la intención es adquirir un terreno, uno de 300 metros cuadrados se puede encontrar en el orden de los 40 millones, detalló De La Via. «Con los servicios y todo», aclaró.

Dijo que las personas que están llegando a la ciudad lo hacen en su gran mayoría «acompañadas de sus familias», a diferencia de otras épocas históricas, en donde la gente solía trasladarse de forma individual.

«En Rincón de los Sauces ya vimos etapas explosivas»

Trujillo, al describir el momento que atraviesa Rincón, afirmó que los vecinos que «hace más de 40 años que estamos acá ya vimos etapas explosivas en otras oportunidades«.

Mencionó la misma fundación de la ciudad, cuando dejó de ser un «campamento» de YPF para convertirse en un municipio, y la privatización de la petrolera nacional, medida que significó un cimbronazo para la población.

«Está viniendo gente de todo el país y no es tan fácil encontrar trabajo como se está diciendo, tal vez, desde el Gobierno nacional», agregó el jefe de Gabinete de Norma Sepúlveda, intendenta de Rincón de los Sauces por el MPN desde 2019.

Aunque reconoció el desarrollo de la industria energética y su correlación en la ciudad, advirtió por la falta de presupuesto para atender las demandas sociales que se presentan ante el Ejecutivo.

Sostuvo que la recaudación del municipio está lejos de cubrir sus erogaciones presupuestarias y mencionó la ley de coparticipación provincial, que reparte recursos como si Rincón de los Sauces fuera la misma de la década de los 90.

El funcionario reconoció, no obstante, el incremento del apoyo del gobierno provincial y valoró la ejecución de una serie de obras viales que permitirán acortar los tiempos de viaje con la zona de la Confluencia.

Aludió a la pavimentación de la Ruta 8, la realización del puente sobre el arroyo Carranza en la Ruta 5 y el asfaltado de la Ruta 6, cuya traza, una vez terminada, dejará más cerca «el anhelado proyecto del corredor bioceánico para unir la Ruta Nacional 151 con la Ruta 40«.

Trujillo fue insistente con la situación presupuestaria de la municipalidad, en particular, por el volumen del crecimiento demográfico que está teniendo la ciudad.

«Hoy estamos rondando los 60.000 habitantes y coparticipamos el 1,6% con mucha más población que cuando se generaron los índices», analizó Trujillo, quien destacó no obstante la ampliación del sistema cloacal de la ciudad «para que deje de colapsar» y la puesta en marcha del primer servicio de transporte urbano de Rincón de los Sauces.