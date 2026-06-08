El litio suma otro impulso con el RIGI: aprueban una inversión de US$ 208 millones para ampliar Sal de Oro en el Salar del Hombre Muerto 

La expansión de Sal de Oro busca elevar la capacidad de producción a 23.000 toneladas anuales de carbonato de litio y generar exportaciones por más de US$ 300 millones al año. Foto gentileza.

La industria del litio argentina volvió a sumar un nuevo respaldo oficial con la aprobación de la segunda etapa del proyecto Sal de Oro, ubicado en el Salar del Hombre Muerto, una de las áreas de mayor potencial minero del país. La iniciativa contempla una inversión de 208 millones de dólares y fue incorporada al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), una herramienta creada por el Gobierno nacional para promover proyectos de gran escala orientados a la producción y exportación.

El anuncio fue realizado por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien confirmó que la ampliación del emprendimiento operado por la compañía surcoreana POSCO recibió luz verde para acceder a los beneficios previstos por el régimen. Con esta incorporación, Sal de Oro se convierte en el décimo proyecto minero aprobado dentro del esquema y en el decimoctavo emprendimiento que obtiene la aprobación general del programa.

La nueva etapa de desarrollo apunta a incrementar significativamente la capacidad productiva del complejo, que se encuentra emplazado sobre el límite entre las provincias de Salta y Catamarca. El objetivo es alcanzar una producción anual de 23.000 toneladas de carbonato de litio, uno de los insumos estratégicos más demandados por la industria global de baterías para vehículos eléctricos y sistemas de almacenamiento energético.

Las proyecciones económicas del proyecto son relevantes. De acuerdo con las estimaciones difundidas, una vez alcanzada la capacidad prevista, las exportaciones podrían superar los 300 millones de dólares anuales, generando un fuerte impacto en la balanza comercial y consolidando el papel de Argentina como uno de los principales productores mundiales de litio.

La aprobación llega en un momento de fuerte competencia internacional por captar inversiones vinculadas a minerales críticos para la transición energética. En ese escenario, el Salar del Hombre Muerto se mantiene como uno de los polos más atractivos del denominado «Triángulo del Litio», la región compartida por Argentina, Bolivia y Chile que concentra una de las mayores reservas del planeta.

El avance de Sal de Oro también coincide con una estrategia de expansión de POSCO en el país. Recientemente, la empresa acordó la adquisición de activos pertenecientes al Proyecto de Litio Hombre Muerto Norte, fortaleciendo su presencia en la región y ampliando su cartera de recursos. La operación contempla la compra del 100% de la firma NRG Metals Argentina S.A., titular de distintas concesiones mineras ubicadas en la provincia de Salta.

La transacción, valuada en 65 millones de dólares antes de impuestos, incluye los derechos sobre varias áreas con potencial para la extracción de litio, entre ellas las concesiones Sophia I, II y III, además de Hydra X y Hydra XI. La adquisición permitirá a la compañía consolidar una mayor superficie de exploración y explotación dentro de una de las cuencas de salmuera más importantes del país.

La incorporación de Sal de Oro al RIGI refuerza además el peso que la actividad minera viene adquiriendo dentro del régimen de promoción. De los 18 proyectos aprobados hasta el momento, diez pertenecen al sector minero, lo que refleja el interés de las empresas por aprovechar los incentivos destinados a acelerar inversiones de gran magnitud y largo plazo.

Para las provincias del norte argentino, la expansión de estos emprendimientos representa una oportunidad para incrementar la actividad económica, atraer nuevas inversiones y generar empleo directo e indirecto. Al mismo tiempo, el crecimiento de la producción de litio consolida a Argentina como un actor cada vez más relevante en una industria considerada clave para el desarrollo tecnológico y energético de las próximas décadas.

Con la ampliación de Sal de Oro ya incorporada al régimen de beneficios, el desafío ahora estará puesto en la ejecución de las obras y en el cumplimiento de las metas productivas previstas. Si los plazos se cumplen, el proyecto podría transformarse en uno de los principales motores exportadores del sector minero argentino durante los próximos años.