Las inundaciones neuquinas

Ricardo Dougall DNI 10.532.537

Neuquén

No hace muchos días, la capital sufrió un temporal que inundó muchas calles de la ciudad provocando daños a los vecinos y el desborde de cloacas con su respectivo resultado. Fue circunstancial y los vecinos se las arreglaron como pudieron ante la emergencia.

Pero los neuquinos sufrimos otra inundación permanente, la “inundación política” que provoca mayores daños y desbordes de corrupción por donde pasa.

Así pues, instituciones de la vida civil, cooptadas por la política tienden a desaparecer.

¿Será porque como dijo el ex gobernador Sobisch “prefiero un corrupto a un pelotudo”, la gente con vocación de servicio, honesta y capaz no se involucra para no formar parte de un grupo con el cual no comulga?

Hay muchos ejemplos que puedo citar: la Confederación Neuquina de Deportes es un claro ejemplo.

El Consejo asesor del municipio (CAESYP) creado por Carta Orgánica junto a la Defensoría del Pueblo y la Sindicatura Municipal, desapareció por obra y gracia de los políticos de turno.

Los organismos de control hacen la vista gorda ante el incumplimiento por ejemplo, del uso del escudo municipal de la ciudad que figura ni más ni menos en el punto 1 de la Carta Orgánica Municipal. ¡Chau identidad!

Las vecinales, los clubes, los sindicatos, todos son botines políticos, los que dan “chapa” para trepar.

Me parece que el caso más grave es lo que sucede con la cooperativa CALF, totalmente politizada cuando su estatuto indica todo lo contrario.

Así como vamos, con los partidos funcionando como empresas, no sería descabellado hacer más eficiente la cooperativa, si los asociados decidimos venderla a alguna empresa que la administre mejor y no en nuestra contra. El sentimiento cooperativo de antaño ha sucumbido ante la avaricia y ambición desmedida de los mediocres.

Ante semejante inundación, deberíamos construir un dique de contención que impida que las aguas sigan contaminando a nuestra sociedad. Las aguas han llegado hasta los órganos deliberativos, de control e incluso de la Justicia. ¿Será utópico lograrlo?