Libre por siempre

Putin un hombre al que el pueblo sometido por temor obedece ciegamente, un día sin motivo alguno, sin causa que lo justifique, ordena que con rapidez y precisión se proceda por su ejército, utilizando las armas que no tienen competencia en el mundo tanto en cantidad como en calidad, hagan trizas hasta que sólo quede tierra arrasada, de manera tal que nadie pueda decir al acabar la misión que en ese enorme desierto haya existido alguna vez una Nación conocida con el nombre de Ucrania.



¿Por qué hacer tamaña desgracia? se le pregunta a Putin que contestó ¡porque se me antojó! por la mañana al levantarme y hoy por la noche mis soldados me informaran ansiosos el éxito de la campaña y mañana pediré al chofer que cruce el desierto Ucraniano, pura sangre y arena, que me acerque a Polonia de paseo.



Las tropas salen a cumplir con lo ordenado topándose con múltiples tropiezos, soberbios tanques saltan por el aire, se queman sin remedio, ante la precisión y agresividad del armamento antitanque suministrado por países amigos mientras los helicópteros que aparecen súbitamente sobre el claro cielo son abatidos por los misiles lanzados por civiles convocados a luchar por el presidente de Ucrania, Zelensky, que llamó a los hombres comunes a defender el país y lo están haciendo con fiereza , el corazón amarillo y celeste late con inusitada fuerza, la democracia triunfará finalmente como gritó el primer mandatario al responder al absurdo pedido de rendición que le reclamó el jefe Ruso al mando de las tropas invasoras.



Hoy hace 8 días desde que Putin ordenó a su ejército la destrucción de Ucrania, que la convirtieran en tierra arrasada, en un desierto de sangre y arena y escollo tras escollo los militares rusos lucen empantanados, miles de detenidos, heridos y muertos se van sumando al fin de cada jornada mientras el soberbio mandamás se quedó sin paseo a Polonia y la furia se torna demencial el irremediable , casi muere cuando al hablar con los representes de todos los países del mundo el presidente Zelensky fue aplaudido de pie por sus pares que atosigaron y atosigan de ayuda al líder – armas, dinero, gorilas convertidos en monitos bebes- y todo lo que pida el valiente presidente que cualquiera sea el resultado de la contienda ya ha vencido.



El soberbio Putin no tendrá revancha y el noble pueblo ucraniano será libre por siempre.

Héctor Luis Manchini

DNI 7779947

Zapala