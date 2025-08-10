ESCUCHÁ RN RADIO
Lo viejo también sirve

Carta de Lector

Por Carta de lector

Silvia F. Castex Pla, DNI 12.949.107

GENERAL ROCA

Los otros días pasé por la Iberoamericana y le pregunte al vendedor si tenia algún soporte para cucharón. Me contestó secamente y hasta con tono burlón que lo que “es viejo se tira y no se repone” ante esta respuesta tan grosera por parte del vendedor, le repliqué que “menos mal que no hace la gente lo mismo con Ud. y yo que somos viejos… que no nos tiran a la basura. Y me fui.

Me quedé pensando en los tiempos en que estaba su dueña original, una señora tan buena y respetuosa que hizo de ese negocio lo que fue.

Contrastando, es agradable el negocio Koala, los vendedores amorosos, gentiles, siempre dispuestos a servir a la gente, realizan cambios, se respira un humor cálido y de bienvenida.

Yo ya llevo desde 2004 en la ciudad de Roca y he visto muchos cambios pero, lamentablemente en este caso fue para peor y Koala conserva esa frescura y esa amabilidad desde el tiempo que los conocí.

Dos negocios que contrastan en atención, gentileza, amabilidad y eficiencia.

Cabe destacar que luego fui a mi vecino Agropar, quien revolviendo entre sus cosas, me dio una especie de mango, con el cual mi marido resolvió el problema y ya tengo mi cucharón de acero inoxidable.

Ergo: lo viejo también sirve. ¡Gracias Agropar por su buena predisposición ¡


