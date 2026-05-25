116 años de Allen: ciudad elegida y con potencial para crecer 

Fuente de emociones encontradas, los nacidos y criados, los ya establecidos, la aman o reclaman en ella, pero desde afuera hay quienes la miran con buenos ojos, por considerarla la mejor opción después de Cipolletti, en los anillos concéntricos que se definen alrededor del área metropolitana, conectada con Neuquén.

Con un ejido de 12.826 hectáreas, es el Plan Rector el que establece hacia dónde debería crecer este sitio del Alto Valle, entre otros puntos, para contener al crecimiento demográfico y evitar la retención especulativa de tierras. Aprobado en 2016, si bien en estos días se desarrollaron reuniones tendientes a incorporarle modificaciones, lo cierto es que son los vecinos en el día a día los que se encuentran, mientras tanto, con rostros que llegan desde distintas procedencias y que evidencian la circulación de otros habitantes, ya sean temporales o que intentan residir a largo plazo, al menos alquilando.

Ya no se trata sólo de los trabajadores “golondrina” cada verano, sino de estudiantes que apuestan todo el año por las opciones universitarias, expertos para los puestos calificados que requieren empresas de la industria o hasta docentes de provincias del norte, que buscan otro horizonte. Y la lista podría seguir.

Quienes se encuentran con esta demanda son los agentes inmobiliarios, que si bien reconocen que es lenta la transición que experimentan loteos o asentamientos hasta convertirse en barrios, entienden que la estructura local disponible convoca a población que vale la pena atender. Griselda Meneces, martillera, y Mario Rosón, corredor inmobiliario, dialogaron con RÍO NEGRO para reafirmar este panorama.

“En cada consulta ves el interés de la gente por vivir cerca de donde trabaja, por eso destacamos la ubicación de terrenos con salida rápida a las rutas 22 y 65. Yo misma vengo de Buenos Aires y elegí Allen por ser tranquilo, amigable, donde queda todo cerca”, explicó la profesional. Rosón por su parte, se refirió entre varios factores, a la necesidad de herramientas crediticias que permitan alentar la radicación o la independencia de las nuevas familias, así como la urgencia de ofrecer más servicios al movimiento estudiantil, para no desaprovechar esa característica en el perfil local.