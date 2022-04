Los caminos de la cordillera neuquina

Guillermo Luis Mauricio DNI 12.432.417

NEUQUÉN

Marzo del 2022, época especial si la hay, para recorrer nuestra cordillera neuquina en la zona de La Pehuenia.

Y si es en bici, mejor aún.

Así lo proyectamos un grupo de siete amigos.

Ir desde la localidad de Aluminé hasta el Lago Ruca Choroy y volver. En teoría un trayecto sin dificultades técnicas. Solo poner piernas y pulmones para salvar el desnivel del camino.

Ya al salir, y hacer la primera bajada, nos dimos cuenta que el camino nos iba a dar algún que otro problema.

Pero no es nuestra primera salida, tenemos decenas atrás y un poco de serrucho y pedregullo no nos iba a acobardar. legamos al lago, almorzamos y pegamos la vuelta en una jornada que estaba saliendo perfecta, hasta que ocurrió el accidente o los dos mejor decir. Al tomar una bajada que estaba como dicen ahora los más jóvenes, “detonada”, primero una bici y un poco mas adelante otra, volaron por los aires. A Pablo, le costó la fractura de tres costillas y a Ángel magullones por todo el cuerpo.

Ahí se terminó la diversión.

Un fin de semana que era para pasarlo super bien, terminó de ésta manera.

La culpa, sin ninguna duda en éste caso, es por pésimo estado de los caminos del interior neuquino.

No se salva ninguno. Los conocemos a todos.

El Circuito Pehuenia…

El tramo de tierra de la bajada del Rahue…

Desde Primeros Pinos a Pehuenia. Meliquina a Traful por Paso Cordoba. La ruta que una Las Ovejas con Las Lagunas. Ni hablar de las rutas que van al norte desde Loncopué por el Huecú.

Una Provincia en la cual el Turismo es la segunda fuente de ingresos genuina, no puede tener estas rutas en el estado de abandono que están.

Es inconcebible.

Una verdadera vergüenza.

El eslogan del partido provincial (que nos venden Neuquén como la mejor provincial del país) es una de las tantas mentiras que escuchamos a diario. Basta recorrer provincias como Córdoba o San Luis donde se puede llegar a cada punto turístico por asfalto o caminos consolidados para desmentirlo. Y no solo por los caminos, hablo de otras mentiras…

El Hospital Intercultural supuestamente inaugurado no hace mucho, ¡estaba cerrado su tranquera de acceso, con alambre! No pudimos saber si está o no funcionando pero el alambre de la tranquera, nos indicaba que no.

Si hablamos de comunicaciones, otro desastre total. Que no haya Internet de alta velocidad en lugares turísticos, a esta altura del siglo XXI es una vergüenza.

El esfuerzo particular, para brindar mejores comodidades, en hospedajes, restaurantes o servicios varios, se topa de frente con esta realidad.

Si no hay caminos buenos, la gente no llega o sufre como sufrimos nosotros.

Si no hay servicios básicos como buenas comunicaciones, buena información en oficinas de turismo y un largo etc que falta, no podemos pretender que lleguen mas turistas y menos de afuera.

Vivimos en una mentira y así nos va.