Los costos invisibles de la guerra

Carlos Nicolás Elosegui

DNI 23.270.422

Viedma

La guerra suele medirse en misiles y territorios, pero su costo más inmediato es humano: miles de muertos, millones de desplazados y comunidades enteras devastadas en el actual conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán.

Desde la economía, existe otra forma de analizar este fenómeno: el costo de oportunidad.

En pocas semanas, el gasto militar directo supera los 60.000 millones de dólares.

Con esos recursos, los tres países podrían haber construido más de 1.000 hospitales, 1.300 escuelas y 115.000 viviendas.

A esto se suma lo que se destruye: Irán enfrenta decenas de miles de edificios dañados y pérdidas en infraestructura energética y productiva, obligando a gastar miles de millones adicionales en reconstrucción.

El impacto global es aún mayor: aumento del precio de la energía, incertidumbre financiera y presiones inflacionarias que podrían representar pérdidas de entre 350.000 y 900.000 millones de dólares mundialmente.

La guerra no crea riqueza: la redistribuye de forma profundamente desigual.

Detrás de cada misil hay hospitales que no se construyen y vidas que no se recuperan. Ese es, quizás, el costo más difícil de medir.

