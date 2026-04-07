Los niños y la tecnología

Patricio Oschlies

DNI 21.644.451

Ciudad de Buenos Aires

Estimado Sr. director:

Es muy preocupante el problema que sufren niños y adolescentes debido a la adicción a la tecnología, como por ejemplo a las redes sociales.

Es un problema de salud pública serio que requeriría tomar medidas inmediatas, por medio de una ley nacional integral de adicciones digitales que lamentablemente no existe.

Todo el tiempo perdido en acciones concretas en este asunto acrecienta el daño a la salud psíquica de los más jóvenes, que son el futuro de nuestro país.

Los adultos no podemos ni debemos ignorar esta problemática. El tiempo de actuar es ahora.

Muchas gracias por su atención a mis palabras.

Atentamente,