Los semáforos de la Ruta 7

Gustavo Ammann, DNI 8.107.524

Neuquén

Transito diariamente nuestra ruta provincial N° 7 tramo Centenario/ Vista Alegre Sur y sus 4 vías terminadas son una mejora sustancial para el recorrido. Han puesto en funcionamiento varios semáforos para dar seguridad al movimiento vehicular de la ruta y calles laterales de chacras.

Los tiempos asignados a luz roja y verde no están regulados en función de los movimientos vehiculares generando tiempo perdido y costos para quienes transitan sobre la ruta.

Solicito -a la dependencia que corresponda- regulen de manera inteligente estos semáforos para mejorar la circulación sin perder la seguridad vial.

