Más cerca de la Tercera Guerra Mundial

Juan Carlos Malgesini

Puerto de San Antonio Este

EE.UU. y la Unión Europea creo que han dispuesto iniciar la Tercera Guerra Mundial por lo siguiente: EE.UU. en la persona del presidente Donald Trump, salió a reclamar de que el petróleo venezolano es totalmente suyo y ha dispuesto el bloqueo naval sobre todos los navíos que operan el transporte de petróleo de Venezuela, lo que es noticia mundial hoy.

Por otro lado, la Unión europea ha dispuesto el bloqueo de todos los fondos rusos existentes debido -según lo informan medios internacionales- a que Rusia tiene que pagar la reconstrucción de Ucrania.

Miles de millones de euros son secuestrados de los depósitos que Rusia posee ahí.

También EE.UU. en días pasados secuestró un gran petrolero cargado con hidrocarburos venezolano en el mar Caribe, dando como razón de que ese petróleo le pertenece, sin justificar pertenencia alguna.

Son hechos que no tienen justificativo alguno -a mi juicio- y son una provocación en banda a Rusia y Venezuela sin ninguna base de realidad.

Menos mal que no toda la prensa está comprada y hay canales y periodistas independientes que informan de todos estos aberrantes hechos que seguramente nos están acercando a la tercera guerra mundial. Digo.