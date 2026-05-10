Cultura en Río Negro: una obra para toda la familia recorrerá escuelas y espacios culturales de la provincia
La propuesta del Elenco Provincial de Teatro incluye presentaciones en escuelas y centros culturales con una obra pensada para las infancias y el disfrute familiar.
El Elenco Provincial de Teatro comenzará el próximo 12 de mayo una nueva gira por distintas localidades de Río Negro en el marco del 17° Circuito de Teatro para las Infancias. La propuesta incluirá funciones para escuelas y presentaciones abiertas al público hasta el 18 de mayo.
Se trata de las primeras funciones itinerantes del nuevo elenco provincial, que recientemente estrenó la obra «El día que las ñañas perdieron a sus chivas«, una propuesta destinada a las infancias y pensada para disfrutar en familia.
La obra cuenta la historia de dos pastoras ancianas que despiertan alarmadas por una fuerte tormenta en plena madrugada de la estepa patagónica. Para intentar ahuyentar el temporal, entonan un canto ancestral y finalmente logran que el día amanezca soleado. Sin embargo, descubren que las chivas escaparon asustadas durante la tormenta, lo que da inicio a una aventura cargada de humor y situaciones inesperadas.
Desde la Secretaría de Cultura de Río Negro destacaron que el Elenco Provincial de Teatro forma parte de una política pública orientada a fortalecer la actividad teatral y garantizar el acceso a propuestas culturales en todo el territorio provincial.
La iniciativa busca acercar el teatro a escuelas, espacios comunitarios y escenarios no convencionales, promoviendo el encuentro con las artes escénicas desde edades tempranas. Además, las funciones son gratuitas y abiertas a la comunidad, con especial énfasis en las infancias y juventudes.
Funciones abiertas al público
- 15 de mayo – 19 hs
Centro Cultural «Les Mirones» – Las Grutas
- 16 de mayo – 16 hs
Centro Cultural «El Galpón» – Luis Beltrán
- 16 de mayo – 18 hs
Centro Cultural «Quetrén» – Río Colorado
Funciones para escuelas
- 12 de mayo – General Conesa
- 13 de mayo – Guardia Mitre
- 14 de mayo – Viedma
- 18 de mayo – Choele Choel
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