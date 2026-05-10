Cultura en Río Negro: una obra para toda la familia recorrerá escuelas y espacios culturales de la provincia

El Elenco Provincial de Teatro estrenó su nueva obra y sale de gira por Río Negro con funciones gratuitas. Foto: gentileza.

El Elenco Provincial de Teatro comenzará el próximo 12 de mayo una nueva gira por distintas localidades de Río Negro en el marco del 17° Circuito de Teatro para las Infancias. La propuesta incluirá funciones para escuelas y presentaciones abiertas al público hasta el 18 de mayo.

Se trata de las primeras funciones itinerantes del nuevo elenco provincial, que recientemente estrenó la obra «El día que las ñañas perdieron a sus chivas«, una propuesta destinada a las infancias y pensada para disfrutar en familia.

La obra cuenta la historia de dos pastoras ancianas que despiertan alarmadas por una fuerte tormenta en plena madrugada de la estepa patagónica. Para intentar ahuyentar el temporal, entonan un canto ancestral y finalmente logran que el día amanezca soleado. Sin embargo, descubren que las chivas escaparon asustadas durante la tormenta, lo que da inicio a una aventura cargada de humor y situaciones inesperadas.

Desde la Secretaría de Cultura de Río Negro destacaron que el Elenco Provincial de Teatro forma parte de una política pública orientada a fortalecer la actividad teatral y garantizar el acceso a propuestas culturales en todo el territorio provincial.

La iniciativa busca acercar el teatro a escuelas, espacios comunitarios y escenarios no convencionales, promoviendo el encuentro con las artes escénicas desde edades tempranas. Además, las funciones son gratuitas y abiertas a la comunidad, con especial énfasis en las infancias y juventudes.

Funciones abiertas al público

15 de mayo – 19 hs

Centro Cultural «Les Mirones» – Las Grutas

Centro Cultural «Les Mirones» – Las Grutas 16 de mayo – 16 hs

Centro Cultural «El Galpón» – Luis Beltrán

Centro Cultural «El Galpón» – Luis Beltrán 16 de mayo – 18 hs

Centro Cultural «Quetrén» – Río Colorado

Funciones para escuelas