Cifras oficiales de Neuquén: se registraron solo dos casos de falsa denuncia por violencia sexual en seis años

¿Es verdad que las falsas denuncias “llenan de causas los tribunales y utilizan recursos del Estado”, tal como argumentó la senadora por la Unión Cívica Radical (UCR), Carolina Losada? “En Neuquén, desde el 2020 al 2026, en seis años solo hubo dos denuncias de falsa denuncia por violencia de género y abuso sexual. Denuncias, no condenas”, aseguró la abogada del servicio Socorro Violeta, Angélica Acosta Meza. Sostuvo que la iniciativa busca “silenciar a las mujeres” y garantizar “la impunidad de los abusadores”.

Desde la Colectiva Feminista La Revuelta pidieron datos certeros al Ministerio Público Fiscal de Neuquén. El documento registra 180 causas iniciadas por los delitos de falsa denuncia, falso testimonio y combinaciones de estas figuras en el período 2020–2026. De ese total, 102 corresponden a falsa denuncia, 73 a falso testimonio, cuatro a causas que combinan falsa denuncia y falso testimonio, y una por falsa denuncia con información falsa de domicilio.



Si bien no se especifica a qué tipo de delito corresponden esas falsas denuncias, se pueden deducir por la Unidad Fiscal en la que se presentaron. “Cuando vamos a las estadísticas de cuántas falsas denuncias por todos los delitos, son ínfimas: 0,30% y la mayoría son por delitos económicos”, remarcó la letrada. Agregó que, a nivel nacional, se estima que las denuncias por falsas denuncias por delitos sexuales representan el 0,10%, también “ínfimo”.

En números: solo 60 casos en todo el país son por falsas denuncias



Según datos relevados por el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) en la Dirección Nacional de Reincidencia, en 2023 se dictaron 23.419 sentencias condenatorias en todo el país. De ese total, apenas 60 correspondieron a los delitos de falsa denuncia y falso testimonio en todas sus modalidades, lo que representa solo el 0,25% del conjunto de condenas. Dentro de ese universo, 45 casos se concentraron en la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 38 en territorio bonaerense y siete en CABA.



Para Acosta, el contraste entre esos números y el clima político que rodea el proyecto no es inofensivo. “Nos quieren hacer creer que hay millones de falsas denuncias por día. No las hay”, sostuvo. Señaló que pretenden “legislar para la inexistencia de casos” y reinstalar viejos estereotipos como “la histérica”. “Inventan una problemática que no existe para procurarse la impunidad de algunos varones poderosos y volver a tratarnos de mentirosas, cuando ya habíamos avanzado con el ‘yo te creo’”, enfatizó.



Si se ahonda en estadísticas nacionales e internacionales, el argumento de la senadora Losada sobre que “las falsas denuncias llenan de causas los tribunales” pierde todavía más sustento. Según la Encuesta de Prevalencia de Violencia implementada en la Iniciativa Spotlight (un programa global de la Unión Europea y Naciones Unidas para eliminar todas las formas de violencia contra mujeres y niñas) de 2022, el 45% de las argentinas sufrió violencia alguna vez por parte de su pareja actual o anterior. Sin embargo, solo una de cada cuatro buscó ayuda o llegó a denunciar.



En el caso de los femicidios, el Registro de la Corte Suprema contabilizó 228 víctimas directas en 2024: el 54% fue asesinada por su pareja o expareja, pero apenas el 18% había denunciado antes y menos del 5% tenía medidas de protección vigentes. En cuanto a la violencia sexual, la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) estima que solo el 10% de las mujeres que la padecen llega a denunciar. Para Acosta, el verdadero problema del sistema de justicia es la subdenuncia y la falta de respuesta oportuna del Estado, no una supuesta “oleada” de denuncias infundadas.



La abogada advirtió que el proyecto de Losada choca contra otras leyes vigentes, como la Ley Lucio y la Ley 26.485, que obligan a docentes, médicos, psicólogos, trabajadoras sociales y funcionarios públicos a denunciar cuando conocen un caso de abuso o violencia. “Esta ley que te dice ‘ojo con las falsas denuncias’. Es un llamado de atención para que esas personas que están obligadas a denunciar tengan miedo y no denuncien”, afirmó y recalcó: “Desalienta las denuncias, con el fin de proteger a los varones abusadores”.



Acosta cuestionó, además, que la agenda política priorice este tema por encima de otras urgencias: “No se ocupan de los problemas reales, como los abusos sexuales que ocurren en redes o los suicidios juveniles, y se ocupan de los no problemas para instalar otras cosas”, aseguró. Interpretó la iniciativa como parte de una reacción contra los avances del movimiento de mujeres: “Puede que haya alguna falsa denuncia, como puede haber una excepción en cualquier tema, pero de esa excepción a instalarlo como una problemática real, es mentira”.

Quieren agravar las penas por “falsas denuncias”: qué dice el proyecto de Carolina Losada

El proyecto presentado por la senadora de la Unión Cívica Radical (UCR), Carolina Losada, propone modificar el Código Penal para endurecer las penas por el delito de falsa denuncia cuando se trate de casos vinculados a violencia de género, delitos sexuales o hechos contra niñas, niños y adolescentes. La iniciativa, identificada en el Senado bajo el expediente S-0228/2025, retoma versiones anteriores que ya habían perdido estado parlamentario y obtuvo recientemente dictamen favorable en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales.



El texto modifica el artículo 245 del Código Penal, que hoy prevé penas de dos meses a un año de prisión para quien denuncie falsamente un delito ante la autoridad. El proyecto eleva esa escala de uno a tres años para las falsas denuncias en general y establece un agravante específico: cuando la denuncia considerada falsa se refiera a violencia de género, violencia familiar contra menores o delitos contra la integridad sexual, la pena pasaría a ser de tres a seis años de prisión, es decir, no excarcelable. También introduce ajustes en los artículos 275 (falso testimonio) y 277 (encubrimiento), con aumentos de pena en causas de la misma temática.



En su defensa pública, Losada argumentó que las “falsas denuncias llenan de causas los tribunales y utilizan recursos del Estado que deberían ir a las verdaderas víctimas”, y sostiene que las penas actuales son “prácticamente inexistentes”. Afirma que la reforma busca proteger tanto a personas injustamente acusadas como a víctimas reales, evitando que el sistema penal sea “manipulado”.

Mujeres radicales de Neuquén rechazan el proyecto de Losada

Desde la Red de Mujeres Radicales de Neuquén expresaron su “profundo rechazo” al proyecto impulsado por la senadora Carolina Losada que endurece las penas por “falsas denuncias” en casos de violencia de género, delitos sexuales y violencia contra niñas, niños y adolescentes. Aseguraron que la iniciativa “es regresiva en términos de derechos” e “incompatible con una justicia con perspectiva de género, como la que la propia tradición partidaria dice defender”.



A través de un pronunciamiento, afirmaron que la iniciativa parte de “un diagnóstico equivocado y sin sustento empírico”, ya que no existen datos en Argentina que indiquen un incremento significativo de denuncias falsas. “Por el contrario, la evidencia muestra que las mujeres enfrentan múltiples barreras para acceder a la justicia”, comunicaron.



Señalaron que “lejos de resolver problemas reales, este proyecto puede generar un efecto alarmante: desalentar denuncias legítimas, reforzar la desconfianza hacia las víctimas y profundizar la impunidad”.

Además, remarcaron que la iniciativa puede generar en las mujeres radicales el rechazo al propio partido, tras años de lucha para conquistar derechos. “Lejos de resolver problemas reales, este proyecto puede generar un efecto alarmante: desalentar denuncias legítimas, reforzar la desconfianza hacia las víctimas y profundizar la impunidad”, enfatizaron.



Según la Red de Mujeres Radicales de Neuquén, las y los legisladores no deben convalidar retrocesos, sino discutir reformas orientadas a garantizar patrocinio jurídico, protección efectiva y respuestas rápidas del sistema de justicia, en lugar de reforzar estereotipos que devuelven a las víctimas al lugar de la duda y la desconfianza.



En algunos sectores de la UCR analizan impulsar una sanción interna contra Carolina Losada, una discusión que incluso incluye la posibilidad de promover su expulsión del partido. “Reafirmamos nuestro compromiso con una justicia con perspectiva de género y exigimos el rechazo de este proyecto”, recalcaron al cierre del comunicado de las Mujeres en Red.