Mundial 2026: cuánto sale el viaje que todos sueñan y algunos trucos para ahorrar

En Miami, el hospedaje sufre grandes aumentos para esa fecha.

El Mundial 2026 promete ser el más grande de la historia en términos deportivos y, también, uno de los más costosos para los hinchas argentinos. Un informe elaborado por la consultora Focus Market para el blog de educación financiera de Naranja X expone cómo el acceso al principal evento del fútbol global está cada vez más condicionado por el nivel de ingresos.

Según el relevamiento, asistir a la fase de grupos del torneo, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, demandará entre 7.700 dólares y 7.900 dólares por persona. El costo total incluye entradas (840 dólares), alojamiento por 10 noches con desayuno (4.100), alimentación y gastos adicionales (1.610), y vuelos internos y traslados (entre 1.300 y 1.450 dólares).

Sin embargo, más allá del monto total, el dato más relevante es el esfuerzo económico que representa según el país de origen. Mientras que para un argentino o un jordano el viaje equivale a unos 11 salarios mensuales, en Argelia supera los 25 sueldos. En contraste, para un austríaco implica apenas 2,5 salarios, lo que deja en evidencia la fuerte desigualdad en el poder adquisitivo a nivel global.

“El costo total de asistir al Mundial puede ser similar en dólares, pero su impacto varía enormemente según el ingreso. Para un argentino representa varios meses de ingresos, mientras que para un europeo es un gasto alto pero accesible”, explicó Damián Di Pace, director de Focus Market.

Los argentinos harán cualquier sacrificio para seguir al equipo.

El informe también advierte que el Mundial tiende a concentrar cada vez más público de economías desarrolladas o de altos ingresos, reforzando la desigualdad en el acceso a espectáculos deportivos globales.

Uno de los factores que más incide en el encarecimiento del evento es el precio de las entradas. Desde el Mundial de Estados Unidos 1994 hasta la edición 2026, el valor promedio pasó de US$ 250 a US$ 3.395, lo que implica un aumento del 1.258% en poco más de tres décadas.

Para el próximo torneo, se estima que los tickets para la fase de grupos partirán desde unos 100 dólares, mientras que las entradas para la final oscilarán entre 4.185 y 8.680 dólares según la categoría, con valores que pueden escalar mucho más en el mercado de reventa.

Aerolíneas plotea desde hace tiempo, diversos aviones para celebrar a la selección nacional de fútbol.

El Mundial 2026 será el primero con sistema de precios dinámicos impulsado por FIFA, una modalidad que ajusta los valores según la demanda. El resultado fue un salto histórico en el costo de los tickets. Como sostuvo Di Pace: “El Mundial 2026 con precios dinámicos que suben según la demanda, deja de ser un evento masivo para transformarse en un consumo de alto poder adquisitivo”.

Y si querés llevar la camiseta, hasta eso es más caro. Desde el Mundial de Sudáfrica 2010 hasta el de Brasil 2014, el valor de la original, subió 201%, pasando de $249 a $749. Luego aumentó 120% hacia Rusia 2018 ($1.649) y pegó un salto de 931% hasta Qatar 2022 ($16.999). Para el Mundial 2026, la camiseta ya alcanza los $149.999, lo que implica un incremento del 782% respecto a la última edición.

Viaje al mundial 2026: ahorrar es de argentinos

Buscando y buscando, aparecen opciones. En las ciudades sede, el alojamiento más caro se concentra en Miami, Nueva York, Dallas, Houston, Los Ángeles y Atlanta.

Cada destino tiene su complejidad. Miami, es una buena puerta de entrada a Estados Unidos, con pasajes relativamente económicos, pero el hospedaje allí es muy caro y a medida que se acerca la fecha va en subida. Por ejemplo, una habitación estándar ya supera los 500 dólares por noche, cuando el precio habitual ronda los 250.

En cambio, Dallas, en el norte de Texas, aparece como una de las opciones más económicas y con buena conectividad aérea con Miami. Aerolíneas como American Airlines tienen hubs en ambas ciudades y ofrecen conexiones que rondan los 300.000 pesos. En alojamiento, Dallas ofrece más alternativas, la noche en una habitación asciende a 370.

Una tendencia:compartir alojamiento con otros hinchas.

Las propiedades de alquiler en Airbnb resultan una de las opciones accesibles. El precio del hospedaje baja mucho cuando se comparte: casas de tres habitaciones para siete personas pueden costar entre 450 y 500 dólares por noche. Cuanto más grande el grupo, mejor.

Otra alternativa es alquilar un camper para siete personas. Por ejemplo, entre el 14 o 15 de junio y el 29 de junio, retirándolo en Kansas y devolviéndolo en Dallas, el costo ronda los 2.500 dólares. Resuelve alojamiento y movilidad.

También hay opciones más económicas: los campings en Estados Unidos arrancan desde unos 20 dólares por noche, con servicios básicos pero suficientes para descansar.

Por otra parte, algunas empresas empezaron a ofrecer paquetes en crucero que funcionan como hoteles flotantes. El sistema incluye alojamiento, gastronomía, entretenimiento y traslado en un mismo paquete. Según estimaciones difundidas por agencias de turismo, la alternativa del crucero, reduciría el presupuesto. Los paquetes más promocionados rondan entre 3.600 y 6.300 dólares.

En cuanto a la comida, hay estrategias. El supermercado que nos hace ahorrar en Estados Unidos es Aldi. Es más económico que Walmart. En Aldi la compra puede costar hasta un 40% menos y tiene muchas marcas propias.

Posiblemente sea el último mundial de Messi y eso empuja a muchos argentinos a querer viajar.

Aplicaciones como Too Good To Go también ayudan: según la ubicación, permiten acceder a comidas listas que no se vendieron durante el día por unos 5 dólares. Algunas cadenas, como 7-Eleven, tienen sistemas similares, aunque hay que consultar en cada tienda.

Viajar al Mundial, entonces, es una combinación de estrategia, paciencia y búsqueda constante. Porque, incluso cuando los números no cierran, aparece una forma de intentarlo.

Por qué los argentinos irán al mundial