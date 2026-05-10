Quién era el ciclista de 45 años que murió en un violento choque sobre Ruta 22, cerca de Fernández Oro

El sábado 9 de mayo comenzó de manera tráfica en el Alto Valle. Minutos antes de las 8, un fatal accidente ocurrió sobre la Ruta 22, a la altura de Fernández Oro.

Según confirmaron fuentes oficiales a Diario RÍO NEGRO los protagonistas del violento choque fueron un Chevrolet Corsa y un ciclista. El hombre que circulaba en el rodado de menor tamaño murió producto del accidente. Horas más tarde se confirmó su identidad.

Se trata de Juan Carlos González, un hombre de 45 años que vivía en Cipolletti. Desde la Funeraria Don Bosco informaron que sus restos serán despedidos este domingo hasta las 12.30.

Choque fatal en la Ruta 22: lo que se sabe del hecho y el ciclista

El episodio se registró minutos antes de las 8, en el cruce que se da entre la Ruta 22 y el acceso a la calle 1° de Mayo.

Si bien aún se investigan las causas del choque, se determinó que todo ocurrió cuando un Chevrolet Corsa que circulaba en sentido este-oeste impactó a la bicicleta que circulaba en la misma dirección. Debido al siniestro, el conductor del auto -un hombre de 40 años oriundo de Roca- resultó con lesiones leves.

En tanto el ciclista que se encontraba en situación crítica, tras ser asistido en el lugar por personal de salud, fue trasladado en código rojo al nosocomio local donde se terminó confirmando su muerte a los pocos minutos.

En el sitio trabajó personal de Gabinete Criminalístico, Policía de Río Negro, Seguridad Vial de Cipolletti y la Fiscalía de turno.