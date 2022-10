Está claro que habrá que esperar más de un año, después de las elecciones generales, para vislumbrar alguna posibilidad de acometer con medidas de fondo y no de forma el grave problema de la inflación.

Mientras tanto, nada alcanza.

Un gobierno que ya no genera confianza ni es capaz de plantear un amplio acuerdo político, social y económico, sólo podrá generar parches que nunca alcanzarán para llenar los bolsillos de los ciudadanos, en un contexto donde todos los días miles caen en la pobreza y la indigencia.

No sirven sino como paliativos o leves bálsamos los planes Ahora 30 o 48, los “precios “justos” o “cuidados”, los bonos para los desocupados y para los que no pueden hacerse de dos platos de comida al día, paritarias superiores al 100% para buscar empatar sin éxito la carrera contra una inflación que ya no bajará del 6 o 7 por ciento mensual…

Con estos parches no hay ciudadano, ni empresa ni Estado que resista.

Probablemente un gobierno que logre buen consenso en las urnas, que se decida desde el primer minuto a plantear un acuerdo amplio entre las fuerzas políticas y ciertas medidas de shock, tendrá chances de conseguir algunos resultados, como se lo propuso en los 80 el gobierno de Israel, cuando tenía una inflación anual del 500% y hoy la redujo a un promedio del 1 al 3.

Jorge Manuel Ortega