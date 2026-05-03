El ADN antiguo revela que el noroeste patagónico fue un punto de encuentro entre grupos humanos de orígenes muy distintos 

El ADN se extrajo del hueso más duro del oído interno, donde el material genético se conserva por milenios

El descubrimiento fue publicado en la revista Current Biology. Fue realizado por un equipo internacional de científicos, quienes analizaron los restos de 52 personas que vivieron hace entre 150 y 6.000 años en Argentina y Uruguay. Participaron dos investigadores de Neuquén.

Durante miles de años, distintos grupos humanos recorrieron el sur de Sudamérica y dejaron rastros de sus movimientos en los huesos de sus muertos.

Un equipo internacional, integrado por investigadores de Neuquén, realizó un estudio de ADN antiguo que permitió reconstruir 6.000 años de esa historia. Encontró respuestas que modifican lo que se sabía hasta ahora sobre el poblamiento del Cono Sur.

Los resultados, que fueron publicados en la revista Current Biology, muestran que distintos grupos humanos se desplazaron a lo largo de miles de kilómetros y dejaron su huella genética en regiones como las Pampas, el Delta del Paraná y el noroeste de la Patagonia durante el Holoceno Medio y Tardío, dos períodos prehistóricos que abarcan desde hace unos 8.000 hasta aproximadamente 500 años atrás.

En el noroeste patagónico, el estudio detectó la presencia simultánea de una ascendencia -es decir, un linaje genético heredado de un grupo humano anterior- de origen andino meridional y otra vinculada a las Pampas, ambas presentes en la región hacia el final del período estudiado.

Estos hallazgos muestran que la diversidad cultural del Cono Sur no surgió de forma espontánea, sino como resultado de desplazamientos humanos a gran escala que atravesaron miles de kilómetros a lo largo de milenios.

El estudio fue realizado por Kim-Louise Krettek y Cosimo Posth, de la Universidad de Tubinga (Alemania), junto a investigadores del CONICET (Argentina), la Universidad de Harvard (Estados Unidos), la Universidad de Pavia (Italia) y el Institut Pasteur de Montevideo (Uruguay), entre otras instituciones.

Los coautores de Neuquén son Valeria Bernal e Iván Pérez, quienes forman parte del Museo Histórico y Arqueológico ‘‘Ricardo Pascual Rosa”, en Senillosa.

Por qué el sur de Sudamérica era un misterio genético

“El Cono Sur es la región más austral del continente americano con presencia humana, pero hasta este estudio era también una de las menos estudiadas desde la perspectiva de la genética antigua”, señaló la doctora Bernal a Diario RIO NEGRO.

Los investigadores advirtieron que los datos genómicos, que es la información contenida en el ADN de poblaciones antiguas, disponibles para esa zona eran «temporalmente y espacialmente escasos», lo que impedía entender si los cambios culturales del período respondían a migraciones reales o a transformaciones dentro de las mismas poblaciones.

El equipo extrajo ADN antiguo de restos óseos de 52 individuos provenientes de 31 sitios arqueológicos en Argentina y Uruguay, con fechas que van desde hace 6.000 hasta 150 años.

Las muestras abarcaron cuatro regiones: las Pampas centrales y del sur, el noroeste de la Patagonia, el Delta del Paraná con el bajo río Uruguay, y las tierras bajas del este de Uruguay.

Los análisis revelaron que, durante el Holoceno Medio, las Pampas albergaron al menos tres ascendencias genéticas distintas, no una sola como estudios anteriores sugerían.

Una de esas ascendencias, de origen geográfico aún no identificado, llegó al noroeste patagónico hace al menos 600 años, según el propio estudio.

En el Delta del Paraná, el estudio detectó una diferencia genética entre poblaciones del delta superior y del delta inferior hace unos 600 años, diferencia que coincide con distinciones ya conocidas en los estilos cerámicos de ambas zonas.

El individuo más antiguo analizado de Uruguay mostró vínculos genéticos con grupos de la costa sur de Brasil asociados a los Sambaquí, constructores de montículos de conchas marinas vinculados a prácticas funerarias.

“Ese vínculo sugiere el papel de las dispersiones humanas en la conexión de tradiciones culturales de las tierras bajas tropicales entre Brasil y Uruguay”, explicó Bernal.

Un grupo humano de origen todavía desconocido llegó al noroeste patagónico hace al menos 600 años.

Limitaciones y conclusiones

El estudio advierte que el análisis del noroeste patagónico tiene un vacío de casi 4.000 años entre sus muestras, lo que impide confirmar o descartar continuidad poblacional en ese período.

Los investigadores también señalan que la ascendencia de origen desconocido que llegó a las Pampas hace 5.500 años no tiene aún una población de referencia identificada fuera de esa región.

Concluyeron que «los movimientos humanos a gran escala contribuyeron a la notable diversidad cultural de las poblaciones del Cono Sur central durante el Holoceno Medio y Tardío» y que se necesitan más estudios para completar ese panorama.

Qué es el ADN antiguo y cómo se extrae de huesos de miles de años

El ADN antiguo es material genético extraído de restos óseos o dentales de personas fallecidas hace siglos o milenios.

En el estudio publicado en Current Biology, los investigadores obtuvieron ese material de la parte más densa del hueso del oído interno y de la pulpa de los dientes, donde el ADN se conserva mejor que en otros tejidos.

Ese material fue procesado en laboratorios especializados de las universidades de Tubinga, Pavia y Harvard, con protocolos diseñados para evitar la contaminación con ADN moderno.

A partir de esas muestras, el equipo analizó aproximadamente 1,24 millones de puntos del genoma, el conjunto completo de información genética de un organismo, de cada individuo. Eso permitió comparar las características genéticas de personas que vivieron en distintos lugares y momentos, y reconstruir sus relaciones de parentesco y origen.