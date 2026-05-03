Aniversario de Bariloche: El equilibrio de optimizar recursos y pensar en el bienestar de la gente

Bariloche llega a sus 124 años con una multiplicidad de obras en marcha y nuevos desafíos, con la mirada puesta en “el bienestar de la gente”, una premisa que el intendente Walter Cortés repite a modo de mantra y con la fórmula de “optimizar todos los recursos” para hacer obras y adquirir equipamiento municipal.

“Una de las cosas que nos centramos muchísimo es en el bienestar de la gente, en aquellos que nunca tuvieron la posibilidad de vivir bien y que exista una verdadera comunidad”, sintetizó Cortés al repasar la actualidad de la ciudad que gobierna desde diciembre de 2023.

Por eso, bajo esta premisa piensa en la conectividad como uno de los ejes que se traducen en nuevas calles y áreas de circulación como la obra que baja la barda del arroyo Ñireco para permitir la conectividad entre los barrios a un lado y otro del curso de agua que divide la ciudad.

El puente Wiederhold será otro zona de conectividad, para generar un nuevo acceso desde la Circunvalación en la zona Sur, para lo cual comenzaron las obras de las bases, que se prevé que terminen antes del invierno, para después de la veda comenzar con el montaje a cargo del personal municipal.

Pero también tiene como bandera la pavimentación para llevar a los barrios una mejora sustancial en la calidad de vida y la concreción de espacios para el desarrollo de la población, ya sea con gimnasios municipales, la proyección de una pileta o nuevos centros comunitarios.

“Bariloche es una ciudad, con cinco ciudades arriba, con distintas realidades, una ciudad que está fragmentada en situaciones sociales, situaciones geográficas, también en las actividades; el ejido es tan grande como el de Capital Federal y de alguna forma no hubo un crecimiento en obra pública para la ciudad.”, repasó el intendente en una entrevista con RÍO NEGRO.

El intendente Walter Cortés dijo que la concreción de obras con fondos municipales se debe a una «optimización de recursos». Foto: Alfredo Leiva

“La forma de hacer es optimizando los recursos, así hacemos que el dinero alcance para el cemento, para comprar maquinaria, es el esquema del almacenero”, enfatizó.

Dijo que actualmente desde el sector privado hay más de 40 grandes obras, que también demandan de un Estado presente con más servicios, y en los anuncios mencionó la futura edificación de un hotel cinco estrellas en la zona de la Costanera, impulsado por empresarios ligados a la cadena de supermercados Coto; y otro de seis estrellas en el kilómetro 19, vinculado al empresario hotelero Alan Faena.

“La ciudad va demandando más a medida que somos más”, señaló y dijo que como primera acción se fijó el objetivo de impulsar la pavimentación con la planta propia adquirida en su gestión. En paralelo, se avanza en la construcción o culminación de centros comunitarios, luego del que recientemente inauguró para los barrios San Francisco III y IV, continuará con un espacio vecinal en la Península San Pedro, otro en los barrios 2 de Agosto y en el Vivero Municipal.

“Queremos centros comunitarios con un formato donde el espacio sirva para festejar los cumpleaños de la gente que está en en el barrio, pero también sirva en alguno de los casos para que la municipalidad pueda contratar médicos o se puedan hacer cursos de oficios”, señaló el intendente.

El intendente Walter Cortés cortó las cintas en el centro comunitario construido por el municipio de Bariloche. Foto: Gentileza

En este sentido, dijo que el municipio asume el compromiso de capacitar a la población para que esté preparada para la demanda laboral. “No es menos cierto que a la hora de de contratar una persona el que contrata necesita que tenga capacitación”, señaló Cortés y dijo que es necesario que las empresas que se radiquen tengan un 80% de mano de obra local.

Entre los trabajos para la comunidad, el intendente mencionó las obras que se realizan para mejorar el cementerio municipal, con la posibilidad de tener un crematorio y mejorar las condiciones de seguridad; la gestión para regularizar 500 lotes donde viven cientos de personas que requieren ordenar su situación para poder tener servicios básicos; y la edificación de tres nuevos gimnasios municipales que ya están en curso.

Proyectos para el futuro

Entre los proyectos a futuro, Cortés tiene en carpeta retomar la obra del Centro de Convenciones cuyo edificio trunco quedó hace varias décadas abandonado. La idea es recuperarlo y hacer un espacio con capacidad entre 600 y 800 personas sentadas; además de construir una rotonda sobre la Ruta 40 para el acceso al barrio El Pilar.

Además, está prevista la concreción de un pileta pública “donde pueda disfrutar el barilochense, que pueda ir a pasar un día y estar en un lugar con agua caliente, con sauna, con jacuzzi, todas estas cosas que no debe ser privativo para la gente, sino también sea del pueblo”.

En materia turística, el anhelo del intendente es concretar en su gestión el reimpulso de la isla Huemul como un paseo turístico nuevo, para lo cual se requiere inversiones en el muelle, los senderos, la casa del cuidador, los restaurantes, con la propuesta de hacer un circuito interpretativo y hasta la posibilidad de instalar una aerosilla que llegue hasta la parte más alta de la isla.

Además, el intendente se fijó el “desafío de empezar a traer brasileños en verano” para lo cual dijo que se debe prever propuestas novedosas y ofrecer calidad de servicios, para un público exigente y que tiene a Bariloche en su radar por el producto nieve.

Tres definiciones del intendente

Este 2026, Cortés consideró que es “un año de oportunidades” con la reforma de la Carta Orgánica y ratificó dos premisas: “bajar el número de concejales y hacer todo más dinámico” en beneficio del vecino.

El municipio actualmente impulsa la compra de camionetas para las delegaciones y cuatro camiones aguateros para tener 70.000 litros de agua disponible ante incendios o bien llevar agua a los barrios o regar calles.