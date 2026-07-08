No hay partido fácil en este Mundial

Hugo Modesto Izurdiaga

DNI 11.604.534.

¿Quién dijo que Cabo Verde era un partido fácil? Cuando un comentarista deportivo se deja llevar por el fanatismo, su análisis queda desvirtuado.

El periodista Daniel Fava llegó a decir —antes del evento— que “Cabo Verde no existe como selección”, que Argentina es “cien veces mejor” y que era un conjunto “casi amateur” al que había que “aniquilar sin inconvenientes”.

Cuánta razón tenía Scaloni, quien en conferencia dio un mensaje contundente de cautela: “Son un buen equipo, no están ahí de casualidad y hay que respetarlos”.

El DT recordó que llegaron a la instancia eliminatoria invictos en su grupo, tras empatar con España, Uruguay y Arabia Saudita. Moraleja: hay que escuchar a los que verdaderamente estudian el juego (Lionel Scaloni) y no a los que subestiman al rival desde un micrófono.







