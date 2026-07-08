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ASÍ LO VEO / El mercado espera un mejor segundo semestre

“El mercado empieza a ordenarse y ya aparecen señales de recuperación hacia el segundo semestre”, destacó Sebastián Beato, presidente de ACARA.

Redacción

Por Redacción

Sebastián Beato, presidente de ACARA.

Sebastián Beato, presidente de ACARA.

El presidente de ACARA, Sebastián Beato, trazó un diagnóstico claro sobre el presente del sector: tras un inicio de año condicionado por sobrestock, incertidumbre en la demanda y una fuerte competencia comercial, el mercado comienza a mostrar indicios de reacomodamiento. Según explicó, concesionarios y terminales atraviesan una etapa de ajuste luego de varios meses de desaceleración.

Beato remarcó que el comportamiento de los compradores sigue siendo cauteloso. “El cliente analiza más que antes y espera mejores condiciones, especialmente en financiamiento”, sostuvo, al tiempo que destacó la necesidad de créditos a largo plazo, tasas más accesibles y una revisión de precios e impuestos para dinamizar las operaciones.

En ese contexto, valoró la mejora mensual registrada en junio y proyectó un segundo semestre más activo. Para el dirigente, la clave estará en generar condiciones concretas que incentiven la decisión de compra y permitan absorber el stock acumulado.


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El presidente de ACARA, Sebastián Beato, trazó un diagnóstico claro sobre el presente del sector: tras un inicio de año condicionado por sobrestock, incertidumbre en la demanda y una fuerte competencia comercial, el mercado comienza a mostrar indicios de reacomodamiento. Según explicó, concesionarios y terminales atraviesan una etapa de ajuste luego de varios meses de desaceleración.

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