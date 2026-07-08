ASÍ LO VEO / El mercado espera un mejor segundo semestre

El presidente de ACARA, Sebastián Beato, trazó un diagnóstico claro sobre el presente del sector: tras un inicio de año condicionado por sobrestock, incertidumbre en la demanda y una fuerte competencia comercial, el mercado comienza a mostrar indicios de reacomodamiento. Según explicó, concesionarios y terminales atraviesan una etapa de ajuste luego de varios meses de desaceleración.

Beato remarcó que el comportamiento de los compradores sigue siendo cauteloso. “El cliente analiza más que antes y espera mejores condiciones, especialmente en financiamiento”, sostuvo, al tiempo que destacó la necesidad de créditos a largo plazo, tasas más accesibles y una revisión de precios e impuestos para dinamizar las operaciones.

En ese contexto, valoró la mejora mensual registrada en junio y proyectó un segundo semestre más activo. Para el dirigente, la clave estará en generar condiciones concretas que incentiven la decisión de compra y permitan absorber el stock acumulado.