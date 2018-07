“No siempre ser el primero es lo mejor”

Cuando pienso en la irresponsabilidad de algunos humanos me indigna, pero si además tienen poder me preocupa. Vaya a saber en qué mente o por qué razón alguien definió como prioridad el Metrobús en Neuquén para que lleguen más rápido a Colón y Avenida del Trabajador (no al centro de Neuquén) un 30% de los que viajan en los colectivos.

El nivel de inversión de casi 600 millones (por ahora), sobre un presupuesto inicial de 125, equivale a lo que cuestan los 30 jardines de infantes que están paralizados y por mucho menos resuelve el tema del arreglo del tren y las paradas por barrio (incluyendo Plottier, aeropuerto, terminal de micros, Sapere, Mariano Moreno, etc.), sin tener que romper por 6 meses toda una avenida con resultados inciertos (nivel de las calles, transitabilidad, cierres de comercios porque no pasa nadie, inundación, etc.). Además, con la diferencia se pueden hacer los rulos que faltan en el tercer puente y hasta pensar en la rotonda de Dr. Ramón elevada por la cantidad de autos, camiones y colectivos que se traban ahí. No sé, mil prioridades distintas. Pero no, somos los primeros de la Patagonia, y con tamaño presupuesto los últimos.

Para terminar, este mismo señor es el que veta ordenanzas porque vienen sin decir de dónde se saca la plata, el mismo que definió que la terminal de micros sea en proporción más grande que Retiro. Basta de ser primeros, seamos responsables.

Raúl Dobrusin

DNI 10.112.372