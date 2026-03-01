No somos un patio de descarte

BARILOCHE

Como presidenta de la Junta Vecinal, pero sobre todo como vecina que camina estas calles todos los días, escribo estas líneas para contar lo que nadie quiere ver: en el Barrio 2 de Abril, la basura nos está robando la vida.

​Ya no podemos hablar de “gestión de residuos” cuando lo que tenemos es una crisis humanitaria en la puerta de nuestras casas. Aquí, las familias no solo conviven con el olor; conviven con el miedo y la enfermedad.

​Lo que vivimos cada día en nuestras casas:

• Respirar veneno: Cuando el vertedero se incendia —y ocurre casi todas las semanas—, el humo negro entra por las rendijas de las ventanas. No es humo de leña, es olor a plástico quemado y químicos. Nuestros hijos se despiertan a mitad de la noche ahogados, con ataques de asma y bronquitis que ya se volvieron crónicos.

• El dolor del cáncer: En nuestro barrio, el cáncer ya no es una palabra lejana. Estamos viendo cómo vecinos jóvenes y adultos enferman sin explicación, mientras respiramos el aire contaminado de un basural que debería estar cerrado hace años.

•​La humillación del hambre: Se nos parte el alma al ver a familias enteras de nuestro barrio teniendo que buscar comida entre los desperdicios porque la crisis no da tregua. Esas familias se exponen a infecciones terribles, a parásitos y a una vulnerabilidad que ningún ser humano debería pasar en pleno siglo XXI.

• Vivir en alerta: Los incendios forestales que empiezan en el vertedero nos quitan el sueño. Vivimos con el miedo de que el fuego salte a nuestras viviendas.

Hacemos un llamado a la comunidad de Bariloche

• A los funcionarios les decimos: nuestros hijos no son de segunda. La Ordenanza de cierre no es un papel para archivar, es una promesa de vida que están incumpliendo. Cada día que el vertedero sigue abierto, es un día más de pulmones enfermos en el 2 de Abril.

​No queremos más promesas de “vertederos regionales” que nunca llegan. Queremos que el humo pare, que el basural se cierre y que se haga un relevamiento médico urgente para nuestros vecinos.

Exigimos dignidad. Exigimos salud. Exigimos que el Barrio 2 de Abril deje de ser el patio de descarte de la ciudad.

Verónica Sierpe, Presidenta de la junta vecinal del barrio 2 de Abril .