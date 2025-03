Operación Rosario

Se aproxima una tormenta

velo oscuro en la ciudad,

calles vacías decoran

con tristeza y soledad.

Cortos pasos avanzan

sin rumbo sin piedad,

intenta correr,

Intenta volar,

otro tren marcha,

marcha y nada más.

Azules altaneros

con pinceles de metal,

ponen orden y marchas

pintando al disparar.

El banco de una plaza

sirve de consuelo,

el pilar de una casona

abraza al desvelo.

El pasaje es sin cargo,

es verde el decorado,

hay risas disfrazadas,

hay ojos empañados.

Una dulce voz

desde algún lugar,

envía renglones

desde un amargo hogar.

Nueva familia

nuevos olores,

blanco y ceniza

abrazos de honores.

Ya no intenta correr

ya no intenta volar,

duerme pensando

madre y padre ¿dónde estarán?.

Ruidos y más ruidos

tiembla la voz de un amigo,

su pecho ya no palpita

el cielo fue su destino.

Fabricio Fernández, DNI 23832218

General Roca