La candidatura de María Emilia Soria

Daniel Palomequez. DNI 13.750.476

Integrante de la Junta Normalizadora de U.B.

SAN ANTONIO OESTE

Hace unos días María Emilia Soria, intendente de General Roca, confirmó su intención de ser candidata a gobernadora, a quien acompaño en un proyecto de crecimiento para nuestra provincia.

En 2025 ganamos. Pero ganar por poco no alcanza. Si nos dormimos con internas y acomodos, las del 2027 nos las sacan.

Basta de esperar!! Es ahora cuando tenemos que demostrar si cambiamos de verdad o seguimos siendo el Partido del “dedo”. Los afiliados y los Circuitos tienen que elegir. No puede ser que cuatro dirigentes decidan por todos los peronistas.

Y que quede claro: Unidad no es agachar la cabeza. Unidad es tener reglas claras y dejar de proteger a los que sólo buscan un lugar de privilegio.

El Partido Justicialista es la columna vertebral de Fuerza Patria, y como tal debe marcar el rumbo para que ganemos en el 2027. El ejemplo más claro es San Antonio Oeste.

