Niebla densa en el Alto Valle: precaución por calles y rutas con baja visibilidad este miércoles 13 de mayo

El Alto Valle de Neuquén y Río Negro amaneció este miércoles bajo un denso manto de niebla que afectó seriamente la visibilidad en calles y rutas de la región. Desde las primeras horas del día, automovilistas y peatones se encontraron con una escena de escasa claridad por lo cual exigen extremar las precauciones.

Rutas y calles complicadas por la niebla en el Alto Valle

Los automovilistas iniciaron el día y se encontraron con un panorama complicado debido a la densa niebla que cubrió tanto las calles, especialmente en zonas rurales, como las rutas de la región.

Uno de los caminos más afectados es la Ruta Nacional 22, que atraviesa todas las ciudades del Alto Valle. Por el momento Vialidad no lanzó algún comunicado, pero en su sitio web recomendaron circular con extrema precaución.

Volviendo al Alto Valle, otras rutas con visibilidad reducida son la Ruta Provincial 65, conocida como Ruta Chica, y la Ruta Provincial 6.

La poca visibilidad podría persistir durante la mañana, pero irá mejorando a medida que avance el día. Se recomienda a los conductores extremar la precaución al circular, encender las luces bajas y las antiniebla, y reducir la velocidad para evitar accidentes.