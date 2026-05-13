Servicio a la comunidad: CALF programó un corte de luz para este jueves 14 de mayo en Neuquén

La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) informó un corte programado de luz que alcanzará a un sector de la ciudad de Neuquén este jueves 14 de mayo.

Desde la empresa que brinda servicios de suministro eléctrico solicitaron tener en cuenta los horarios para prevenir cualquier situación.

Corte de luz programado en Neuquén: zona y horario afectado el 14 de mayo

CALF indicó que el corte programado para este miércoles será de la siguiente forma: