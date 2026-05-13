Servicio a la comunidad: CALF programó un corte de luz para este jueves 14 de mayo en Neuquén
Las interrupciones serán para realizar trabajos de modernización. Mirá el detalle de las horas y zonas alcanzadas.
La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) informó un corte programado de luz que alcanzará a un sector de la ciudad de Neuquén este jueves 14 de mayo.
Desde la empresa que brinda servicios de suministro eléctrico solicitaron tener en cuenta los horarios para prevenir cualquier situación.
Corte de luz programado en Neuquén: zona y horario afectado el 14 de mayo
CALF indicó que el corte programado para este miércoles será de la siguiente forma:
- Zona: Barrio Z1, 2da etapa
- Horario: De 8:30 a 13:00
- Motivo: Recambio de equipamiento central para potenciar la capacidad de energía en el sector.
- Autorización: Corte autorizado por Órgano de Control Municipal.
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