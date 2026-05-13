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Miércoles de niebla y mínimas de -2°C: el pronóstico para el Alto Valle y la cordillera de Neuquén y Río Negro

El Servicio Meteorológico Nacional compartió el detalle del pronóstico del tiempo para ciudades como Neuquén, Roca, Villa La Angostura y Bariloche.

Redacción

Por Redacción

Clima en la cordillera y el Alto Valle de Neuquén y Rio Negro.

Clima en la cordillera y el Alto Valle de Neuquén y Rio Negro.

Llegó el miércoles con un clima de mucha inestabilidad. Algunas ciudades amanecieron con una intensa niebla que complicó la visibilidad en rutas y calles, a esto se le sumó el factor del frío ya que la temperatura mínima se ubicó en los -2°C.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) brindó detalles de cómo será la jornada en la región del Alto Valle y la cordillera de Neuquén y Río Negro.

El clima de este 12 de mayo en Neuquén y Río Negro

El pronóstico del tiempo se detalló que así serán las condiciones por región:

Alto Valle

  • Neuquén: se espera una temperatura máxima de 17°C y una mínima de 0°C. El cielo estará mayormente despejado durante el día, con ráfagas de viento que alcanzarán los 30 km/h por la tarde.
  • Roca: la máxima alcanzará los 17°C con una mínima de -1°C. Se prevén ráfagas de viento leve de entre 19 y 33 km/h tanto en la mañana como en la tarde.

Cordillera

  • Villa La Angostura: se espera un día fresco con una máxima de 11°C y mínima de -1°C. Existe una baja probabilidad de precipitaciones y el viento se mantendrá leve.
  • Bariloche: la máxima llegará a los 11°C con una mínima de -2°C. Al igual que en La Angostura, la velocidad del viento se mantendrá leve.


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Llegó el miércoles con un clima de mucha inestabilidad. Algunas ciudades amanecieron con una intensa niebla que complicó la visibilidad en rutas y calles, a esto se le sumó el factor del frío ya que la temperatura mínima se ubicó en los -2°C.

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