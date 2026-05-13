Miércoles de niebla y mínimas de -2°C: el pronóstico para el Alto Valle y la cordillera de Neuquén y Río Negro

Clima en la cordillera y el Alto Valle de Neuquén y Rio Negro.

Llegó el miércoles con un clima de mucha inestabilidad. Algunas ciudades amanecieron con una intensa niebla que complicó la visibilidad en rutas y calles, a esto se le sumó el factor del frío ya que la temperatura mínima se ubicó en los -2°C.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) brindó detalles de cómo será la jornada en la región del Alto Valle y la cordillera de Neuquén y Río Negro.

El clima de este 12 de mayo en Neuquén y Río Negro

El pronóstico del tiempo se detalló que así serán las condiciones por región:

Alto Valle

Neuquén: se espera una temperatura máxima de 17°C y una mínima de 0°C . El cielo estará mayormente despejado durante el día, con ráfagas de viento que alcanzarán los 30 km/h por la tarde.

se espera una temperatura máxima de y una mínima de . El cielo estará mayormente despejado durante el día, con ráfagas de viento que alcanzarán los por la tarde. Roca: la máxima alcanzará los 17°C con una mínima de -1°C. Se prevén ráfagas de viento leve de entre 19 y 33 km/h tanto en la mañana como en la tarde.

Cordillera