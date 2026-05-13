Servicio a la comunidad: Edersa anunció cortes de luz para este miércoles 13 de mayo en Cipolletti, Fernández Oro y Las Grutas

La empresa distribuidora Edersa informó que este miércoles 13 de mayo realizará una serie de cortes de energía programados que afectarán a distintas ciudades de Río Negro.

Según detallaron desde la distribuidora, la interrupción temporal del servicio se debe a trabajos de obras y mantenimiento impostergables en redes eléctricas e instalaciones de media tensión.

Los cortes de luz programados en Cipolletti, Fernández Oro y Las Grutas

Los cortes se desarrollarán de la siguiente manera:

CIPOLLETTI, de 8.30 a 12.30, alcanzando: calle Las Heras, entre Toschi y Chacabuco (incluye barrio Santa Clara; fábrica de ataúdes Lignus; cámaras Frigoríficas Boschi; depósitos La Anónima)

FERNÁNDEZ ORO, de 9:00 a 13:00, alcanzando sector de calle Mitre, entre Regionni y Los Andes (incluye Don Valentino, Las Catalpas, San Ignacio, Rincón Bonito, bodega Elorza, empresa Quinpe, empresa de Áridos).

LAS GRUTAS, de 9:30 a 12:30, afectando el siguiente sector: barrios Playa Serena, Piedras Coloradas, Los Pulperos; loteo Bahia Mansa.

«Les pedimos a los vecinos de las zonas señaladas tomar las medidas necesarias a los efectos de minimizar las molestias que la falta de energía pudiese ocasionar», solicitaron desde la empresa.