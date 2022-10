*por Ali Yauhar, DNI 8.211.757

¿Y el puente Nahuel Niyeu, Ruta Nacional 23, para cuándo? Presidente, Gobernadora, diputados, senadores, provinciales y nacionales, intendentes Línea Sur, concejales… ¿se olvidaron? El próximo 7 de marzo se cumplen 11 años; ¿se olvidaron de aquella mala praxis y que le echaron la culpa a la mucha cantidad de agua y, como ya es costumbre, quien tiene que volver a pagar es Juan Pueblo? Lo dije públicamente varias veces en este diario, no escuché, no leí ni vi en algún medio o informe a ningún funcionario político que haya hecho una investigación, un reclamo a la empresa que construyó ese puente que, casi recién hecho, duró como un pedo en la mano: en la primera tormenta de verano desapareció, mientras el puente del ferrocarril que hicieron los ingleses hace más de cien años sigue intacto; y este mal hecho causó un accidente grave, otro que podría haber sido mucho más grave aún, con un colectivo que quedó con toda su trompa a punto de caer de cabeza dentro del puente. Quizá recordárselos sirva para que dejen de lado de inutilidad, la pasividad y muevan un poco el culo y se dediquen a exigir su reparación. No olviden que nos cobran fortuna para mal representarnos.