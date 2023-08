Héctor Luis Manchini, DNI 7.779.947

Zapala

Según expone telam.com.ar bajo el título “Para muestra basta un botón”, escrito por Hugo Paredero con fecha 20/06/22 se pone de manifiesto que, con solo tratar una vez a una persona, ya sabremos en realidad como es.

Así en la búsqueda de datos que expliquen la manera de ser tan agresiva y violenta de Javier Milei y en razón de que podría ser el futuro presidente de la Nación, cargo para el cual se requiere cordura, prudencia y estabilidad emocional que aparece desmentido en cada presentación pública del candidato me topo con un video publicado en Youtube el 26/06/2018 por la cuenta «Milei Presidente», cuya crónica fue publicada bajo el título «Javier Milei maltrató a una periodista solo por “no saber de las teorías keynesianas” por InfoSalta medio al que representaba la periodista del caso.

El diario lo relata así «Un terrible momento sufrió la periodista Teresita Frías en una charla que brindaba el economista Javier Milei, el mediático descargó su furia contra la colega cuando no aceptó la pregunta que ella realizó, “¿Por qué considera que en EE. UU. las políticas keynesianas funcionaron desde new deal y aquí no?” esa fue la pregunta que planteó la compañera y que desató la furia del economista que comenzó tratándola de “burra” no obstante luego de responder poco cortés y a los gritos, cedió la palabra a otro espectador pero volvió a cargar contra ella preguntando si “estaba aún la chica que defiende a Keynes”.

El periodista Rodrigo García pidió que se retracte por el terrible maltrato pero en lugar de hacerlo y aceptar su conducta totalmente repudiable comenzó a gritarle al colega y tratarlo de “impresentable”, justificando el misógino hecho diciendo que “la culpa fue de la compañera por hablar sin saber”.

Lo expuesto solamente pretende poner de manifiesto una actitud que aún hoy es excesivamente frecuente en las expresiones del candidato de la LLA.

Y que deben ser analizadas pues aparecen preocupantes ya que nada tienen de cordura y prudencia sino todo lo contrario.