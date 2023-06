Plan 209 Viviendas

Jorge Alfredo Guido, DNI 4.548.075

Cipolletti

La Municipalidad de Cipolletti esta promocionando un desarrollo de 209 viviendas en el predio conocido como Estación Meteorológica. Los vecinos de barrios residenciales en la periferia, nos encontramos preocupados e indignados por múltiples motivos y nunca fuimos consultados.

No se entiende porqué insertar un barrio de alta densidad de ocupación en una zona residencial de casas bajas. La zona ya tiene graves problemas con los servicios de agua potable y cloacas. En la esquina de calle Neuquén e Irigoyen y en Irigoyen y Circunvalacion es sitemático el desborde de líquidos cloacales cuando hay problemas en la red (Estación de bombeo cloacal de calle París). En verano la presión de agua en la zona no alcanza los 200 gr. por m2, solo sale un hilo de agua de la canilla en la entrada de las viviendas. El Municipio no ha explicado como lo resolverá. La solución es ampliar la planta potabilizadora de la calle Santa Cruz. Espero que no intenten poner un bombeo de agua del canal matriz hacia la red de agua potable. Soy Ingeniero y fui Jefe de Servicio de Arsa en Cipolletti y puedo asegurar que esta solución es una aberración e inapropiado por muchos motivos.

Este emprendimiento no fue consultado con los vecinos. Es importante que los emprendimientos que tienen alto impacto en el vecindario sean consultados con los habitantes de las viviendas afectados. Dónde van a estacionar sus vehículos, simplemente viendo otros planes de vivienda se observan los problemas de residuos domiciliarios y construcción de pequeños galpones en espacios comunes. En un tiempo existieron juntas vecinales para consultar pero en la década del 90 cayeron en el olvido. Fundamentalmente porque no eran orgánicas a los partidos políticos.

Es importante que funcionarios (políticos y de carrera) del Municipio vivan realmente en Cipolletti para que puedan opinar. Si viven en barrios cerrados o en localidades cercanas no son opiniones válidas.

Estimados para que romper la poca armonía (que aun nos queda) de los vecinos. Para ser educado.