Privilegios anacrónicos

*por Fermín Soldi Benítez

Ya suenan fuerte las reacciones corporativas del mundo judicial al intento del oficialismo de incluir en el Presupuesto 2023 un artículo para que todos los integrantes del Poder Judicial de la Nación y de las provincias paguen el Impuesto a las Ganancias.

Desde la Corte, jueces y el sindicato de empleados judiciales salieron protestar contra la medida.

“Pretenden, una vez más, violentar la cláusula constitucional que protege los salarios del Poder Judicial y los Ministerios Públicos”, dijo la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, que califica de “grave avasallamiento” el intento y sostiene que “el salario no es ganancia ni un privilegio”.

Sobre esto último, creo que todos estamos de acuerdo. Pero el criterio entonces debe aplicarse sobre todos los asalariados.

De lo contrario, no cabe otra interpretación que el privilegio sobre el Poder Judicial. Si yo pago Ganancias y los demás impuestos, ¿por qué los jueces no deberían hacerlo? El argumento de un “atentado contra la independencia judicial” parece a estas alturas poco aplicable.

Creo que esta es la oportunidad para terminar con los privilegios de una vez, no sólo en la Justicia. También de quienes ocuparon cargos de rango en la administración pública.

Y si no, recordemos los cinco presidentes que transcurrieron en este país en una semana (Puerta, Camaño, Rodríguez Saá, Duhalde), que siguen cobrando jubilaciones de privilegio sin que ni siquiera se los haya votado. Es hora de derogarlas, ¿no creen?