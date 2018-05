Ante los hechos de público conocimiento respecto a la Educación, la salud y la seguridad me pregunto: ¿Qué nos pasa a los neuquinos?

Nuestra querida provincia cuenta con riquezas naturales de todo tipo. Pero parece que si hablamos de las relaciones humanas a través de las instituciones, nos encontramos con organizaciones violentas, intolerantes, anómicas y hasta rozando lo antidemocrático.

Sin ir más lejos, los empleados estatales y sus respectivos sindicatos hacen de un conflicto, que incluso pudiendo ser legítimo, genere caos y desorden, que afectan a toda la comunidad laboral ajena a sus reclamos. Si hacemos un ranking de sindicatos intolerantes el primero es sin dudas el de los trabajadores de la Educación, seguidos por ATE, que están dentro de los sindicatos más politizados, partidizados, situación que los pone en confrontación permanente con el gobierno hasta que su partido político no gobierne.

Por su parte, el gobierno provincial hace un gran esfuerzo en mejorar y mantener los salarios de todo el grueso de trabajadores que soporta el estado. Esfuerzo que un sector sindical intolerable y partidizado no parece ver. No quiero dejar de lado también una crítica al gobierno. Ha faltado información a la comunidad, no han sido claros en comunicar por qué hemos llegado a este cuello de botella de casi 40 días que nos afectó a todos los neuquinos. Es necesaria una salida política al conflicto. Señor gobernador la sociedad le exige estar a la altura del conflicto y que se resuelva de manera política, ahí está la clave para resolver el entuerto y no esperando y dilatando... el tiempo perdido nos está costando muy caro a todos los neuquinos. Hugo Righetti, ex concejal MPN DNI: 12.258.374