¿Qué pasa en el cielo?
Roberto Savasta
DNI 14.251.572
¿Qué pasa en el cielo? Alguien me pregunta
Un ángel perdido, sangrando y muriendo.
Hoy sigue lloviendo, el clima está denso
la lluvia no para, arrastrando el barro
hacia algún final, hacia algún comienzo.
El circo del mono y aquel trapecista
que equilibra en vano para no caerse
desde la cornisa.
¡Ay Dios! ¿Qué me ha dado?
Por decir las cosas, es, como te digo
encender el fuego cuando hace frío.
Libre y solitario, el poeta escribe
aquello que late cuando lo percibe.
Enlaza palabras, salta a lo invisible
Intuición del alma que vibra y me dice.
Llueve sin parar sobre mi ventana
Los días y noches de un cruel desatino
En mi soledad y mientras te escribo
hoy me siento vivo y enciendo ese fuego
cuando hace frío.
¿Qué pasa en el cielo? Alguien me pregunta.
Llueve sin parar sobre mi ventana
Un cielo que llora y un gran desconsuelo
El poeta alerta y en su gran silencio
acerca los leños sobre aquella hoguera
que alimente el fuego sobre la tormenta
hasta algún mañana, mientras llueve fuerte sobre mi ventana.
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