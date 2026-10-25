Roberto Savasta​

DNI 14.251.572

¿Qué pasa en el cielo? Alguien me pregunta

Un ángel perdido, sangrando y muriendo.

Hoy sigue lloviendo, el clima está denso

la lluvia no para, arrastrando el barro

hacia algún final, hacia algún comienzo.

El circo del mono y aquel trapecista

que equilibra en vano para no caerse

desde la cornisa.

¡Ay Dios! ¿Qué me ha dado?

Por decir las cosas, es, como te digo

encender el fuego cuando hace frío.

Libre y solitario, el poeta escribe

aquello que late cuando lo percibe.

Enlaza palabras, salta a lo invisible

Intuición del alma que vibra y me dice.

Llueve sin parar sobre mi ventana

Los días y noches de un cruel desatino

En mi soledad y mientras te escribo

hoy me siento vivo y enciendo ese fuego

cuando hace frío.

¿Qué pasa en el cielo? Alguien me pregunta.

Llueve sin parar sobre mi ventana

Un cielo que llora y un gran desconsuelo

El poeta alerta y en su gran silencio

acerca los leños sobre aquella hoguera

que alimente el fuego sobre la tormenta

hasta algún mañana, mientras llueve fuerte sobre mi ventana.