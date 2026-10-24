El tiempo durante este domingo en Neuquén y Río Negro estará marcado por condiciones variables, con predominio de cielos despejados en varias zonas y temperaturas máximas que alcanzarán los 21 grados, según el pronóstico de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC).

Pronostican un domingo con temperaturas de hasta 21 grados en Neuquén y Río Negro

En el norte neuquino, la jornada comenzará con cielo mayormente despejado, aunque por la noche estará cubierto. La máxima prevista será de 16 grados. En el centro de Neuquén se espera un panorama similar, con cielo despejado durante el día y cubierto por la noche, y una temperatura máxima de 17 grados.

En la cordillera, las condiciones serán inestables durante el día y parcialmente nubladas por la noche, con una máxima de 16 grados.

El valle de Río Negro y Neuquén estará despejado durante el día y mayormente nublado por la noche. La mínima será de 4 grados y la máxima, de 21.

En el sur rionegrino se prevé cielo parcialmente nublado y 18 grados de máxima. En la costa, estará despejado, con una mínima de 3 y una máxima de 19 grados.

Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional no informó alertas para la región durante el domingo.