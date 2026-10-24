Expo Bovinos 2026 en Junín de los Andes: jóvenes ganaderos y tradición rural marcaron la jornada

La XV Expo Bovinos reunió este sábado a productores, estudiantes y referentes del sector en Junín de los Andes. El Concurso Tromen tuvo como protagonistas a jóvenes que durante meses criaron y cuidaron sus animales, mientras que la agenda incluyó juras ganaderas, una mesa de trabajo juvenil y actividades para cerrar el día.

La XV Expo Bovinos 2026 tuvo una jornada cargada de actividad este sábado en Junín de los Andes, con el protagonismo de los jóvenes que participaron del Concurso Tromen y el desarrollo de las juras ganaderas. El encuentro, organizado por la Sociedad Rural del Neuquén, volvió a mostrar el vínculo entre la formación, el trabajo con animales y el futuro de la producción en la provincia.

Uno de los momentos destacados fue la presentación de los animales del Concurso Tromen, una iniciativa educativa que busca acercar a niños, niñas y jóvenes al trabajo ganadero. Después de varios meses de preparación, los participantes llegaron a la exposición para mostrar el resultado de su esfuerzo y poner en práctica los conocimientos adquiridos.

Concurso Tromen: meses de trabajo con animales y aprendizaje

El Concurso Tromen nació en 2024 y creció con la incorporación de nuevas escuelas y participantes de distintas localidades de Neuquén, Río Negro y Chubut. La propuesta combina formación técnica, responsabilidad y cuidado animal, con el acompañamiento de docentes, familias, productores y profesionales del sector.

En la edición 2026, los participantes trabajaron durante cinco meses en la crianza, alimentación y amanse de los animales. Según la categoría, los jóvenes estuvieron a cargo de una ternera o una borrega, con el desafío de sostener los cuidados durante todo el proceso.

Jóvenes ganaderos fueron protagonistas en Junín de los Andes. Foto: Juan Savio.

La experiencia tuvo un significado especial para quienes se acercaron por primera vez al manejo ganadero. «En estos últimos meses fue un trabajo muy duro, muy lindo, una experiencia hermosa para aprender más«, contó uno de los estudiantes al referirse al recorrido realizado.

Otro de los participantes destacó el descubrimiento de una actividad que hasta entonces no conocía de cerca. «Es una linda experiencia porque nunca me imaginé que iba a trabajar con un animal, una ternera en este caso. En lo personal me gustó mucho porque no sabía que era tan lindo trabajar con animales», expresó.

La emoción también estuvo presente entre los jóvenes que llegaron a la exposición para compartir lo aprendido. «Es una emoción porque poder venir es una linda experiencia«, resumió otro de los participantes.

Más allá de la presentación en pista, el concurso apunta a que los jóvenes desarrollen conocimientos sobre producción y bienestar animal, además de valores como la constancia, el compromiso y la responsabilidad.

Las juras ganaderas, otro de los ejes de la Expo Bovinos

La agenda del sábado comenzó por la mañana con la admisión de bovinos generales a remate y la jura del Concurso Tromen, que se desarrolló entre las 9 y las 11.

La evaluación de las terneras estuvo a cargo de la ingeniera agrónoma Nora Baltuska, mientras que la jura de las corderas fue realizada por la médica veterinaria Valeria Brandi. Al mediodía se realizó la premiación del concurso.

El cuidado animal y el aprendizaje, ejes del Concurso Tromen. Foto: Juan Savio.

Por la tarde, la actividad continuó en la pista central con las juras de bovinos de las razas Hereford y Aberdeen Angus. La evaluación de los Hereford estuvo a cargo del médico veterinario Sergio Mundet, mientras que Baltuska participó también en la jura de Aberdeen Angus.

Estas instancias forman parte de uno de los espacios centrales de la exposición, donde productores y criadores presentan sus ejemplares y ponen en valor el trabajo de selección y mejoramiento genético.

El campo joven también tuvo su espacio

La jornada incluyó además la primera Mesa del Campo Joven, prevista entre las 16 y las 18, destinada a jóvenes de entre 14 y 25 años con acreditación previa.

La propuesta sumó un espacio de encuentro para las nuevas generaciones vinculadas con el ámbito rural, en una exposición que busca combinar la actividad productiva con la formación y el intercambio de experiencias.

El cierre del sábado estaba previsto para las 20, con la entrega de premios y una peña folclórica.

La Expo Bovinos continuará este domingo con una charla sobre bienestar animal a cargo del INTA, una demostración en pista del uso de drones agropecuarios y el remate de animales, que incluirá borregas y terneras del Concurso Tromen, reproductores de exposición, animales generales e invernada.