Lluvias en Neuquén y Río Negro: qué zona sigue alerta amarilla por tormentas y cómo estará el tiempo

Mientras que el pronóstico anticipa lluvias en distintas localidades de Neuquén y Río Negro durante el fin de semana, el norte neuquino mantiene un alerta amarilla por tormentas este sábado. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) también prevé cambios en las condiciones del tiempo para el domingo y el lunes.

Las zonas alcanzadas por la advertencia incluyen sectores de Chos Malal y alrededores, donde podrían registrarse lluvias abundantes en períodos cortos, granizo ocasional y ráfagas fuertes. En tanto en el Alto Valle, la cordillera y la costa rionegrina también se esperan precipitaciones en distintos momentos del sábado, con mejoras previstas para algunas localidades el domingo.

Alerta amarilla por tormentas en Chos Malal y el norte de Neuquén

El aviso meteorológico alcanza al este de Loncopué, Picunches y Ñorquín, el oeste de Añelo y Pehuenches y el sur de Chos Malal y de Minas. La advertencia corresponde a este sábado, según el mapa publicado por el Servicio Meteorológico Nacional.

El organismo anticipó tormentas aisladas, algunas localmente fuertes, que podrían estar acompañadas por lluvias abundantes en períodos cortos, granizo ocasional y ráfagas intensas. Se esperan valores de precipitación acumulada de entre 15 y 30 milímetros, con posibilidad de que sean superados en forma puntual.

Puntualmente para Chos Malal, el pronóstico muestra lluvias durante el sábado, con una mejora prevista para el domingo. Las temperaturas previstas para el domingo oscilarán entre los seis y los 16 grados.

Cómo estará el tiempo en Neuquén capital y el Alto Valle de Río Negro

En Roca, el sábado se esperan lluvias durante la mañana y la tarde, con una probabilidad de precipitación de entre el 10% y el 40%. Hacia la noche, el cielo estará mayormente nublado, con una menor posibilidad de precipitaciones y temperaturas de entre 11 y 15 grados durante el día.

El domingo en el Alto Valle se anticipa una mejora, con cielo parcialmente despejado y baja probabilidad de lluvias en Roca. Para el lunes, el pronóstico muestra tiempo parcialmente soleado, aunque con ráfagas de viento que podrían alcanzar entre 42 y 50 kilómetros por hora.

En Neuquén capital, se esperan lluvias durante la mañana y la tarde de este sábado, con temperaturas mínimas cercanas a los 11 grados y máximas de 15. Para el domingo, el pronóstico anticipa una mejora de las condiciones, con presencia de sol y baja probabilidad de precipitaciones. El lunes estará parcialmente nublado, con ráfagas de viento que podrían alcanzar entre 42 y 50 kilómetros por hora.

Lluvias en Bariloche y San Martín de los Andes: el pronóstico para la cordillera

En Bariloche, el sábado se esperan precipitaciones durante gran parte de la jornada, con probabilidades de entre el 10% y el 70%, según la franja horaria. Las temperaturas previstas irán de los seis a los 14 grados, con lluvias que podrían continuar durante la noche.

Para el domingo en Bariloche, se prevé una mejora temporaria durante la mañana, aunque las lluvias podrían regresar por la tarde y continuar durante la noche. El lunes, el pronóstico vuelve a mostrar precipitaciones en distintos momentos del día.

En San Martín de los Andes, también se anticipan lluvias durante el sábado, con temperaturas de entre siete y 13 grados. Para el domingo se espera una mejora parcial, aunque el pronóstico contempla la posibilidad de nuevas precipitaciones hacia la noche.

Viedma tendrá lluvias el sábado y una mejora durante el domingo

En Viedma, el pronóstico del SMN indica lluvias durante la mañana y la tarde del sábado, con probabilidades de precipitación de entre el 10% y el 40%. Hacia la noche, las condiciones mejorarían, con cielo mayormente nublado y una menor posibilidad de lluvia.

Para el domingo en la costa rionegrina, se prevé una jornada con nubosidad variable y períodos de sol. La probabilidad de precipitaciones será baja, con temperaturas previstas de entre siete y 17 grados.