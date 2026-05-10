Reclamo al ISSN

Analía Álvarez, afiliada ISSN,

San Martín de los Andes

Soy afiliada al Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN) y vecina de San Martín de los Andes. Escribo porque ya no se puede naturalizar la combinación de falta de comunicación y trato indigno al gestionar medicación en la delegación local.

Los cambios administrativos pueden ser necesarios (por ejemplo, pasar de entregas “por pack” a entregas “según consumo”).

Lo inaceptable es que se implementen sin aviso y sin información clara. Eso genera viajes repetidos, horas perdidas, incertidumbre y desgaste para quienes muchas veces concurrimos desde el trabajo.

Cuando un afiliado consulta, debería recibir orientación. Sin embargo, con frecuencia se responde con desdén: “no es mi trabajo avisar”, “no corresponde”, como si pedir previsibilidad fuera un capricho. En una institución de salud, esto es una forma de violencia institucional.

No pedimos privilegios. Pedimos lo mínimo: