Villa Traful en otoño e invierno: nieve, bosques y una escapada tranquila en la Patagonia

Después de un verano que la ubicó entre los destinos más buscados en Google, Villa Traful empieza a mostrar una de sus caras más atractivas. Lejos del movimiento de la temporada alta, la aldea cordillerana se transforma y gana profundidad. El otoño y el invierno en Traful no solo están muy bien: son la oportunidad de vivir el destino de otra manera, con más calma, más contacto con la naturaleza y experiencias que invitan a quedarse.

El otoño, una postal en movimiento

En Traful, el otoño no es una transición: es un espectáculo. Los bosques que rodean el lago se tiñen de rojos profundos, naranjas vibrantes y amarillos dorados, en una paleta que evoluciona día a día y que convierte cada recorrido en una experiencia distinta.

Quienes visitan la zona en esta época encuentran un paisaje más íntimo. La menor cantidad de visitantes permite recorrer senderos, miradores y caminos con otra tranquilidad. El sonido de las hojas secas, la luz tenue filtrándose entre los árboles y el contraste con el azul del lago generan una postal que parece detenida en el tiempo.

El lago Traful, siempre protagonista, multiplica esa belleza. Sus aguas reflejan los colores del bosque y potencian la sensación de inmersión en la naturaleza. Es un escenario ideal para detenerse, observar y dejar que el entorno marque el ritmo.

Entre las experiencias que se mantienen activas durante todo el año, el bosque sumergido se consolida como uno de los grandes íconos del destino. Este conjunto de cipreses que emergen desde el lecho del lago ofrece una imagen única en cualquier estación, pero en otoño adquiere una atmósfera especial, más silenciosa, casi mística.

Senderos, cascadas y miradores

El otoño también es el momento perfecto para recorrer Traful a pie. Los senderos que atraviesan bosques y conectan con distintos puntos del entorno permiten descubrir el destino desde adentro.

Caminatas hacia cascadas, recorridos por arroyos y visitas a miradores naturales forman parte de una experiencia que combina actividad física suave con contemplación. Lugares como la cascada Coa Có o los distintos puntos panorámicos cercanos al cerro Negro permiten apreciar la magnitud del paisaje desde diferentes perspectivas.

Cada tramo tiene su propio ritmo, su propia luz y su propio silencio. Es, en definitiva, una invitación a bajar un cambio.

Invierno: la versión serena de Traful

Con la llegada del invierno, Traful cambia nuevamente de identidad. La nieve cubre los bosques y las montañas, y el paisaje adquiere una estética completamente distinta, marcada por el blanco, el silencio y la quietud.

El destino ofrece una experiencia más tranquila, donde la naturaleza sigue siendo el eje. Caminar sobre nieve, recorrer senderos en invierno o simplemente disfrutar del entorno se convierten en parte esencial del viaje.

La temporada suma además una dimensión sensorial única: el aire frío, el sonido amortiguado por la nieve, el lago en calma. Es un escenario que invita a quedarse más tiempo, a mirar más y a vivir el paisaje sin apuro.

Una ubicación estratégica para disfrutar la nieve

Uno de los aspectos que empieza a posicionar a Traful en invierno es su ubicación privilegiada dentro de la región. La aldea se encuentra a una distancia similar, unos 70 kilómetros, de dos centros de nieve: el cerro Bayo, en Villa La Angostura, y Lago Hermoso Ski, cerca de San Martín de los Andes.

Esta condición permite planificar estadías con múltiples opciones. Desde Traful, es posible organizar salidas hacia la nieve en diferentes puntos, combinando jornadas de esquí con otras actividades como caminatas con raquetas o recorridos panorámicos.

En ese sentido, se vienen consolidando acuerdos entre prestadores locales, agencias de viaje y centros de esquí, que facilitan traslados y proponen experiencias integrales. La idea es que el visitante pueda disfrutar del invierno sin preocuparse por la logística, con propuestas que integran transporte, actividades y servicios.

“Traful tiene una posición privilegiada dentro del corredor de los lagos”, explicó Thais Guterres, propietaria del hotel Alto Traful, al destacar el potencial del destino para convertirse en base de experiencias invernales en la región.

Gastronomía y nuevas propuestas

A la propuesta natural se suma una oferta que crece y se diversifica. La gastronomía patagónica gana protagonismo en los meses más fríos, con espacios que invitan a hacer una pausa, disfrutar del entorno y completar la experiencia desde otro lugar.

Cafeterías, propuestas locales y nuevos emprendimientos empiezan a consolidar una escena que acompaña al visitante durante todo el año. Son espacios donde el paisaje sigue presente, pero desde la calidez de un interior.

Además, la articulación entre el sector privado y los servicios turísticos permite generar nuevas propuestas. Experiencias de nieve, traslados organizados y opciones pensadas para distintos públicos forman parte de una estrategia que busca ampliar la temporada.

Traful se redescubre en todas las estaciones

Villa Traful tiene algo que la diferencia: su capacidad de transformarse sin perder su esencia. El verano la posiciona. El otoño la vuelve más íntima. El invierno la transforma en un refugio de calma y naturaleza. Cada estación aporta una mirada distinta, una forma nueva de recorrerla.

Hoy, el desafío, y también la oportunidad, es consolidar esa identidad durante todo el año. Mostrar que Traful no es solo un destino de temporada alta, sino un lugar que puede disfrutarse en cualquier momento.

La aldea se encuentra a 100 kilómetros de Bariloche y a 462 kilómetros de Neuquén. Para llegar se puede acceder por dos vías: desde la Ruta Nacional 40 o por el este, a través de la Ruta Provincial 237 y la Ruta 65.

Actualmente continúan los trabajos de pavimentación sobre la Ruta Provincial 65, hay tramos de asfalto y de ripio que se mantiene constantemente.

Información útil

Transporte

Verificar siempre el estado de las rutas en @villatrafulpavimentacionrp65.

Hospedaje

Los alojamientos habilitados están en www.villatraful.gob.ar/donde-dormir/.

Excursiones

Los paseos lacustres por el lago Traful tienen una inigualable belleza imperdible.