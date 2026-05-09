La Unter realizará el próximo martes un paro docente por la marcha universitaria

La conducción de la Unter resolvió un paro provincial para el próximo martes 12, enmarcado en las medidas fijadas por la CTA Autónoma por la marcha universitaria.

La decisión sindical se formalizó en un Plenario, con la participación de secretarios generales en forma presencial y otros lo hicieron por Zoom La resolución -según informó el gremio- surgió por “amplia mayoría” y, según trascendió, cuatro seccionales optaron por la abstención.

La protesta -indicó el comunicado de la Unter- lanzada se orienta para “participar activamente de la Cuarta Marcha Universitaria Nacional”, que será en la tarde del martes, “en defensa de las Universidades Públicas por el cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario”, como también, “en repudio al ajuste y la represión” que sufren los trabajadores “por parte de los gobiernos Provincial y Nacional”.

Además, en la sede central de Unter, en Roca, se cumplió “una reunión de planificación y análisis” por parte de la llamada Coordinación de sindicatos de Río Negro, con la participación del gremio docente, ATE, Sitrajur, Asspur, las organizaciones universitarias (ADUNC y SIDURN), la CTA A, SUPREN, ADIUPA, SITRAIUPA.

La conducción de la Unter presidió el Plenario de Secretarios Generales. Foto: Gentileza.

En la conferencia de prensa, la titular de Unter, Laura Ortiz, señaló que “se trata de una coordinación necesaria para poner en común los conflictos que se llevan adelante desde cada uno de los sectores, frente a un gobierno que no solo ajusta, sino que también reprime a quienes definen organizarse y salir a luchar”.

Por Asspur, Marisa Albano valoró la “finalidad de unirnos a las organizaciones sindicales en pos de nuestros afiliados, estamos solicitando un piso salarial de 2.000.000 y se mantengan los porcentajes según el IPC».

Rodrigo Vicente, de ATE y de la CTA Autónoma, calificó el hecho de “demostración de unidad sindical” frente “al ajuste y la quita de derechos”. Adelantó la convocatoria a un paro para el 12 por parte esa confederación en defensa de la Universidad pública.

Mónica Zanchin de SIDURN indicó «queremos que el martes 12 de mayo, no sea solo una marcha a favor de las universidades, sino una expresión de la comunidad sobre las decisiones del gobierno nacional, como por ejemplo no cumplir con la ley de financiamiento universitario, que es el 0,2% del PBI».

Desde Sitrajur, su secretario general, Marco Calarco explicó que una «sociedad más justa nace con educación, una salud y una justicia independiente».

Se confirmaron marchas en Roca, Bariloche y Viedma, según adelantó Guillermo Maqueda de ADUNC. Marina Cepeda de Sitraiupa, contó que «nuestra universidad ha sufrido un atropello de la democracia. Estamos denunciando fraude electoral y usurpación de cargo público por parte de las actuales autoridades».