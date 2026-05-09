Piden precaución en Neuquén por la crecida del río Limay: qué día el caudal llegará a 455 m3/s

La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) informó una crecida programada del río Limay que comenzará a reflejarse desde este sábado en Neuquén con un aumento gradual del caudal erogado desde el compensador de Arroyito.

Según comunicó la AIC, el cronograma previsto contempla subas diarias del caudal durante los próximos días. Por eso, el organismo recomendó a los vecinos «no estacionar ni permanecer a la vera del río”.

Qué recomendaciones dieron por la suba del caudal en Neuquén

El esquema difundido por la AIC señala que este sábado el caudal llegará a 340 metros cúbicos por segundo (m3/s). En tanto, el domingo aumentará a 400 m3/s y el lunes alcanzará los 450 m3/s.

Luego, el martes 12 y el miércoles 13 se mantendrá el máximo previsto de 455 m3/s. Desde el organismo solicitaron “estar atentos a las crecidas programadas para evitar inconvenientes”.

La advertencia alcanza a quienes frecuentan sectores ribereños del río Limay, tanto en Neuquén como en las localidades vecinas. La AIC pidió no permanecer en la vera del río ni estacionar vehículos en áreas cercanas al cauce.

El comunicado recordó además que continúan habilitadas las líneas 147 y 103 para reportar emergencias o solicitar asistencia vinculada a la crecida programada durante los próximos días.

El aumento del caudal se da luego de la bajante registrada en los últimos días, que estuvo relacionada con cuestiones operativas y estacionales.

Se mantiene el frío polar en el Alto Valle

Luego de las nevadas registradas en la zona cordillerana, el viento que ingresó desde el sector sur trajo consigo un frío polar que provocó un gran descenso de temperaturas en el Alto Valle.

De acuerdo a los reportes del pronóstico, este sábado la temperatura máxima en Neuquén y Roca llegará a los 12°C durante la tarde. En tanto, la mínima se posicionará en los 5°C respectivamente, ofreciendo un inicio y cierre de jornada fresco.

En cuanto a las precipitaciones, se informó que no se prevén lluvias para esta jornada. Las probabilidades son del 0% tanto en Roca como en Neuquén capital.