Ricardo Villar una vida signada por el periodismo y la política

Hace tres años, para nuestras conversaciones sobre historia del valle, le pedí a Ricardo me escribiera sus memorias acerca de la profesión que tanto amó y que recopilé en mis libros.

Repaso algunos conceptos vertidos en esa oportunidad: “Hoy siento que con el periodismo nos andábamos buscando, sin saberlo, y nos encontramos un día no programado por nosotros”. “ Yo soñaba con ser maestro. Tenía una natural y enorme admiración por esas mujeres y hombres, de aspecto impoluto y autoridad natural, que en los días de clase nos instruían. Veneraba a mis maestros, y también a mis padres – doña Magdalena y don Ricardo- gente de pocas palabras, pero de ejemplos trascendentes. Aprendí a leer, muy bien; cuando fui a la escuela primaria ya leía de corrido”. “Al finalizar este ciclo ya era ‘mecanógrafo’, escribía a máquina muy bien, por haber hecho un curso. Puede que haya sido este el comienzo de mi romance con el oficio más lindo del mundo, como dice García Márquez. Leía bien y mucho y escribía bien y rápido. Enseguida llegó el secundario – en el San Martin de la calle Santiago del Estero-. El ‘aburrimiento’ con las clases y lecciones, el abandono antes de iniciar el cuarto año. Trabajé mucho, y en muchas actividades, algunas muy duras, pero el orgullo juvenil era superior al cansancio o sacrificio que imponía la tarea. Tanto es así que, mirando un diario viejo de los que traía a casa don Ricardo, leo una convocatoria de La Nueva Provincia, de Bahía Blanca, que necesitaba incorporar en su corresponsalía en Neuquén a un joven de 18 años para iniciarse en la carrera periodística con la categoría de reportero. Y gané”.

“Y colaboré con cuanta publicación local y regional que me lo solicitaba. Una vida en la que hice lo que quería hacer, sin especulaciones, discutiendo pocas veces el salario y resignando otras para trabajar en lo que quería o iniciar desafíos. Abandonando mis cuestiones personales a un extremo casi sacerdotal o franciscano. Trabajando toda la vida, recién pude tener una casita propia, hace pocos años. Antes o no me daba el cuero o no estaba entre mis prioridades. Y mirando desde este presente cargado de incertidumbres, hacia atrás, no me arrepiento de lo hecho. Siempre creo que algo positivo he aportado a quienes trabajaron conmigo y a quienes me leyeron o escucharon. Tuve errores, seguro, pero desde una posición absolutamente honesta. Y eso me satisface…Pero de lo que estoy seguro es que nunca dejaré de conmoverme con una noticia, de canalizar mi curiosidad por saber más, de contrastar una versión con una fuente distinta”. En la foto que acompaña el escrito lo vemos disertando en el Auditorio Municipal de Neuquén.

Una breve síntesis de su amplia trayectoria:

En su faceta política fue Diputado Provincial por UCR; Convencional Constituyente Municipal, intervino en la redacción de la carta Orgánica Municipal, comisión Ecología y medio Ambiente; Diputado Provincial por la Alianza; Presidente del CC Ari, entre tantas ocupaciones. Como periodista vasta tarea: Diario “La Nueva Provincia”; trabajos para LU 2 Radio Bahía Blanca y Telenueva. Diario “El Provincial”, de Viedma; LU 15 Radio Viedma; LU 19 “La Voz del Comahue”, de Cipolletti; Diario “Rio Negro” fue responsable de la Agencia Neuquén; LU 5 “Radio Neuquén”, fue gerente de Noticias; Diario La Mañana del Neuquén. Fue columnista de temas regionales, con firma autorizada, del diario La Razón que dirigía el Sr. Jacobo Timmerman. Fue co-fundador, junto a Hugo Rodríguez y Bettina Introzzi, del periódico La Trastienda.

En sus últimos años se dedicó a negocios inmobiliarios y compartía una empresa de Saneamiento Ambiental.

Hoy lo despide su familia, sus amigos, sus compañeros de partido, de la política, su provincia, y todos nosotros -las historiadoras a quien nos llamaba “profe”, Dra. Orietta Favaro, la que suscribe y tantos otros- cuando nos nutrimos de su testimonio, ante el relato de hechos históricos de la provincia.

Nuestro sincero y sencillo homenaje de despedida en tan inesperada partida.